'CoD: Black Ops 4': Revelan detalles del 'modo zombies' y la edición coleccionista 'Mystery Box' [VIDEOS]

Como parte de la Comic Con de San Diego, Treyarch reveló más detalles del afamado modo zombies de Call of Duty Black Ops 4 .



'Blood of the Dead' es una experiencia zombi aclamada por los fanáticos que fue reimaginada para tomar a los héroes clásicos de Zombies – ' Richtofen' , ' Dempsey' , ' Takeo' y ' Nikolai' – en su viaje al laboratorio secreto que se encuentra en la Penitenciaría Alcatraz.

En su encuentro con un enemigo familiar que tiene como malévolo fin el secuestrarlos para toda la eternidad, el equipo de 'Primis' se da cuenta rápidamente del futuro predicho por el 'Kronorium' – el futuro que pensaban asegurar – está ahora en peligro.

Adicionalmente, Treyarch reveló la ' Call of Duty: Black Ops 4 Mystery Edition' , que es un paquete limitado con un montón de ítems coleccionables inspirados en la 'mystery box' del modo 'Zombies' del juego, y cuenta con un diseño de esqueleto, así como luces y sonidos. Puedes encontrar más información sobre esta edición haciendo clic aquí.



'Call of Duty: Black Ops 4' ofrece tres experiencias completas de zombies durante lanzamiento: IX, Voyage of Despair y Blood of the Dead . Con una emocionante nueva aventura y elenco. Además contará con un modo de juego profundo y los 'Easter Eggs' que los fanáticos tanto esperan.

Call of Duty Black Ops 4 llegará el próximo 12 de octubre a PS4, Xbox One y PC.