Hablar de ‘Karate Kid’ es traer a la memoria una serie de películas ochenteras las cuales se caracterizaron por pertenecer al género de la acción y las artes marciales. Y ahora, tras casi treinta años, la historia de estas continúa en una serie, ‘Cobra Kai’, la cual cuenta con la presencia del personaje antagonista de la primer película, quien abre un dojo, y entrena a un pequeño el cual se convertirá en el nuevo campeón.

ESTILO CLÁSICO

Ahora, y tras recobrar la fama, el título ‘Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues’ busca brindar una nueva experiencia llevando todo esto a los videojuegos. Y es que basándose en el género de los ‘beat’em up’ y estilo de los ochenta, este título busca acercarse más al de la franquicia, aunque haciendo uso de la fuerza y ataques de fuego de ‘Johnny’ y los ‘Cobra Kai’ o el modo defensivo y poderes congelantes de ‘Daniel-san’ y el ‘Miyagi-Do’.

‘Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues’ ya e encuentra disponible en nuestro mercado.

Ahora bien, como protagonistas de este título tenemos a ‘Miguel’ y ‘Samanta’, quienes junto a sus maestros y mejores compañeros deberán de luchar contra un grupo de vándalos ataviados de esqueletos los cuales están generando problemas en la ciudad y creando problemas entre las dos escuelas, algo similar al estilo de la primera cinta.

PRIMEROS GOLPES

Lo primero que hay que apuntar es que el título se aleja del concepto realista que ofrece la serie para dar paso a elementos de ficción como concepto para el desarrollo del videojuego. A esto, los personajes pueden evolucionar gracias a un árbol de habilidades mediante el uso de monedas las cuales podrán ser obtenidas luego de vencer a los enemigos.

Todos los niveles o escenarios están planteados para ser completados de forma lineal, aunque podremos encontrar algunas curvas para cambiar las escenas. Fuera de estoE, podremos hacer uso de algunos artículos de los entornos para el combate como un bate de béisbol, palos, y otros más.

BOTONES Y AUDIO

El control de este título es normal, aunque el sistema de combate no ha sido pulido y mejorado. Fuera de esto, resulta interesante ver las combinaciones que podemos lograr en una partida, aunque la mayoría de enemigos podremos abatirlos con tan solo un golpe o los ataques básicos de puño. La palabra ‘reto’ o ‘esfuerzo’ aquí no existen.

El apartado visual de ‘Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues’ se plantea con gráficas en 2.5D, y un modelo de los personajes a medias. Es decir, podremos ver como algunos de estos estarán mejor trabajados que otros. Y si comparamos este título con otros del mismo género como ‘Scott Pilgrim vs The World The Game’ o ‘Street Rage 4’, quedará rezagado.

CONCLUSIÓN

‘Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues’ se basa una franquicia ya reconocida y pensado para los fans, pero no logra ofrecer el mismo nivel de lo visto en el cine y tv. Tal vez, dentro del apartado sonoro encontremos lo más destacado ya que los mismos actores brindan sus voces a sus personajes. Fuera de esto, y del final oculto el título, tiene algunos errores en sus mecánicas, enemigos fáciles de vencer y un nivel gráfico normal a bajo, haciendo que todo se convierta en una experiencia floja en sus diez horas de juego.

El análisis de ‘Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues’ fue desarrollado gracias a una copia para Nintendo Switch enviada por Nintendo.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

• DESARROLLADORA: GameMill Entertainment

• GÉNERO: Arcade, Acción

• DISTRIBUIDOR: Activison

• PUNTAJE: 7

