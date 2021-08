La industria de los videojuegos no deja de sorprender en ningún momento. Y es que ahora el estudio español Weird Beluga nos trae una interesante propuesta, una aventura post-apocalíptica en donde un caracol humanoide de nombre ‘Clid’ será la estrella, fuera de estar acompañado de otros animales e insectos, también humanizados. A esto, debo decir que lo nuevo del estudio madrileño goza de un gran sentido de identidad y un gran apartado artístico y jugable, todo esto acompañado por una banda sonora que llama mucho la atención.

‘Clid The Snail’ llegará primera a PlayStation 4 y PlayStation 5, mientras que la versión para PC lo hará mas adelante,

EN CONTEXTO

Pasando a la trama de ‘Clid The Snail’, debo decir que esta resulta fascinante, y salvando ciertos detalles, el universo que nos ofrece el trabajo del estudio Weird Beluga es tan sucio y repugnante que conforme uno avanza uno buscará sumergirse aún más en este mundo post-humano, en donde todas las ciudades o pueblos animales estarán siendo invadidas por ‘La Plaga’ que infecta a las babosas; y ‘Clid’, el caracol expulsado de su pueblo debido a su forma violenta de ser, será el encargado de acabar con la misma.

‘Clid The Snail’ llegará primera a PlayStation 4 y PlayStation 5, mientras que la versión para PC lo hará mas adelante,

En sí, el aspecto narrativo de este videojuego no inventa la pólvora, pero resulta muy divertdo en todo momento. Además, hay que sumar el hecho de que nuestro intrépido y malhumorado héroe unirá fuerzas con otros animales también marginados en el grupo ‘Alastor’, quienes deberán ayudar a varias ciudadelas a luchar contra las babosas mientras descubren dónde se originó ‘La Plaga’. Como añadido, debo decir que hay algunos ‘giros de tuerca’ en la historia del título los cuales resultan muy interesantes.

BASES

Pero, entrando en detalles, ‘Clid The Snail’ es un videojuego el cual se apoya en pilares muy bien definidos: disparos, rompecabezas, narrativa y exploración, esto mientras vemos que toda la acción se desarrolla con una vista isométrica, al igual que otros grandes videojuegos como ‘Age of Empires’ o ‘Warcraft’, entre otros.

‘Clid The Snail’ llegará primera a PlayStation 4 y PlayStation 5, mientras que la versión para PC lo hará mas adelante,

MECNICAS

Desde el inicio, vamos a poder ver cómo el sistema o manejo de armas que podremos hacer uso será el mismo que ya hemos visto también en otros grandes videojuegos, el de ‘la rueda’, como en ‘Ratchet & Clank’, por ejemplo. Pero esto no es todo, ya que conforme vayamos avanzando en la trama iremos añadiendo otras más a nuestro arsenal, esto además de poder comprar otros elementos como botiquínes, minas, granadas o incluso caparazones con habilidades especiales. Fuera de esto, nuestra arma base será un rifle láser semiautomático con munición ilimitada, el cual resulta un tanto débil a menos que esté completamente cargado.

Ahora bien, con relación al manejo de armas, debo decir que pareciera que estas no gozan de un gran poder, pero no es así. Además, estas ofrecen una gran variedad para el combate, y serán los momentos con una gran cantidad de enemigos los que demostrarán nuestras habilidades. Y esto queda más que claro, por ejemplo, en la defensa del pueblo de los conejos al más puro estilo de un ‘Tower Defense’.

‘Clid The Snail’ llegará primera a PlayStation 4 y PlayStation 5, mientras que la versión para PC lo hará mas adelante,

A TENER PRESENTE

Tal vez el punto más importante a tener cuidado en ‘Clid The Snail’ es su grado de dificultad, y es que si bien el título se desarrolla de manera normal, son los enfrentamientos contra los jefes de turno las secciones más complicadas. Y estoy seguro que más de uno va a sufrír un poco con estos encuentros, ya que a veces pareciera que siempre estuviésemos en una desventaja extrema, pero no es así.

CONCLUSIÓN

En general, ‘Clid The Snail’, un título al cual no se le puede reprochar nada en relación al apartado gráfico, goza de una gran personalidad, y ofrece un gran mundo el cual debe ser explorado en su totalidad. Además, sus mecánicas son accesibles y no presentan problema alguno, aunque tal vez el punto a negativo es que tal vez para algunos sea su dificultad en los combates contra los ‘bosses’ de turno. Aunque claro, esto podría arreglarse con uno o dos actualizaciones.

El análisis de ‘Clid The Snail’ fue desarrollado gracias a una copia digital enviada por Koch Media para PlayStaion.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PlayStation 4, PlayStation 5

• DESARROLLADORA: Weird Beluga

• GÉNERO: Tercera persona, Acción, Disparos

• DISTRIBUIDOR: Koch Media

• PUNTAJE: 8.7

Tráiler de lanzamiento de ‘Clid The Snail’