Si bien en los últimos años no hemos visto muchos títulos del género de ‘disparos’ aéreos o espaciales, ‘Chorus’ nos propone una intersante vuelta de tuerca a esto gracias a sus combates espaciales, un sistema de rol y todo esto acompañado por buenos personajes como la piloto ‘Nara’ y su nave controlada por una inteligencia artificial, ‘Forsaken’.

Para poder transportarnos de una zona a otra deberemos usar los portales de salto.

EN EL INFINITO

Pero entrando en detalles, la trama de ‘Chorus’ nos presenta a ‘Nara’ quien es una antigua piloto del ‘Círculo’, una fuerza o grupo opresor contra el que deberemos hacer frente, junto a su nave controlada por la inteligencia artificial, ‘Forsaken’, los cuales si bien contrastan de forma clara, logran generar un gran dúo. Y es que la piloto vive atormentada por diversos motivos, a los que su contraparte estará ahí para ayudarla con lo que mejor sabe hacer, ser implacable contra los enemigos.

Para ser más exactos, ‘Nara’ fue entrenada para ser un piloto de la ‘Secta’, teniendo además una serie de capacidades sensoriales las cuales le ayudan a ‘ver’ diversos recuerdos en medio del espacio, escanear diversas zonas en busca de objetos, dar con el paradero de puntos o zonas específicas en medio de la nada y tener visiones que nos darán pistas acerca de la historia en ‘Chorus’. Y por el otro lado, ‘Forsaken’ ha sido creado para el combate, pudiendo crear cálculos con gran rapidez y aplicarlos en batalla para eliminar a cuanto enemigo tengamos por delante. Así de simple.

El título presente excelentes escenas cinemáticas.

Ahora bien, ambos personajes compartan un vínculo, un nexo pasado, el cual iremos descubriendo poco a poco, como también a la historia del ‘Profeta’ y del ‘Chorus’ (‘Coro’), el cual le da nombre al título y que se refiere a la forma coordinada que hacen uso los pilotos de la ‘Secta’ en el combate.

MECÁNICAS

No cabe duda que ‘Chorus’ me hizo recordar, en cierta forma, a ‘Star Wars Squadrons’, aunque este último apunta desde su concepción al modo multijugador. Fuera de esto, el título de Deep Silver es extenso, con misiones principales y secundarias, manteniendo este toque o estilo ‘arcade’. Esto debido a ciertos factores como la perspectiva de su cámara, siempre por detrás de la nave y no en la cabina; además de su control, con el que podemos acceder al manejo de armas, velocidad, evasión y los poderes de ‘Nara’. Todo planteado de forma práctica y sencilla para que nadie tenga problema alguno al momento de jugar, aunque debo apuntar que no será ‘fácil’, ya que en diversos momentos será muy exigente.

Podremos visitar diversas regiones en el espacio.

LA ÚLTIMA FRONTERA

El universo de ‘Chorus’ está planteado en forma de una galaxia abierta (mundo abierto), la cual está dividida en sectores a los que podremos acceder mediante puertas de salto. Además, todo el espacio estará repleto de asteroides, naves y diversas estaciones. Por lo que la sensación de estar perdidos o a la deriva queda de lado, y aunque da la impresión de que todas las zonas se parecen entre sí, estas poseen elementos que marcan diferencias entre las mismas, con tormentas eléctricas, zonas gélidas y mucho más. Todo esto, lo podremos descubrir durante las quince horas que dura en promedio la trama de ‘Chorus’, sin dejar de lado los combates contra piratas y naves de la ‘Secta’, someternos a los ‘ritos’ y explorar templos. Y justamente, es en estos últimos en donde toda la trama se apoya.

Si bien no llega localizado a nuestra región, los subtítulos no estarán ausentes para entender mejor la trama del videojuego.

¿EVOLUCIÓN?

Ahora bien, nuestras armas serán de tres tipos: ametralladoras, láser y misiles; además, podremos acceder a nuevas piezas para mejorar nuestra nave, como escudos, placas, motores y más. Todas estas opciones de personalización serán funcionales, pero no visibles en el aspecto de nuestra nave, lo cual nos hubiese gustado, ya que se sienten un poco corto o justo en este aspecto.

Pero esto queda un poco de lado cuando llegamos al punto fuerte de ‘Chorus’: los combates. Y es que en los enfrentamientos se demostrará nuestra agilidad cuando tengamos que luchar contra la variada flota del ‘Círculo’, ya que para cada una de sus naves hará falta estrategias distintas. Otro aspecto a tener presente, es que nuestra nave no posee un sistema de guiado de misiles, ni auto fijación de objetivos, por los que hará falta mucha habilidad. Además, la curva de aprendizaje es elevada, llegando a ser incluso algo injusta.

El videojuego de Deep Silver ofrece muchas opciones.

GRÁFICA Y SONIDO

Dentro del apartado gráfico, hay que decir que ‘Chorus’ ofrece un buen trabajo, en general. El título se luce en diversos momentos, y en especial cuando hay muchos objetos en pantalla; pero al mismo tiempo resulta un tano irregular en otros. Un ejemplo de esto es el nivel que vemos en el trabajo de nuestra nave en comparación a las naves enemigas o aliadas. Por otro lado, la iluminación si bien destaca en general, no llega a estar del todo bien representada en algunos momentos, como es el hecho de que las explosiones no se reflejen en diversos elementos, por ejemplo. Y con relación al apartado sonoro, el título llega con un buen trabajo, ya sea en voces, explosiones y música, aunque no llega localizado al español, ya que solo tendremos la opción de subtítulos.

Lo nuevo de Deep Silver llega a la generación anterior y nueva de consolas, además de PC y Google Stadia.

CONCLUSIÓN

‘Chorus’ ofrece muy buenos momentos. Ofrece, un control muy bueno y equilibrado para disfrutar de los combates. Su trama resulta muy interesante, aunque el título puede quedar ‘corto’ en algunos aspectos, como la personalización de nuestra nave, o la ya no necesidad de recoger ‘créditos’ (dinero) para mejorarla, por ejemplo. Además, se pudo aprovechar mejor el concepto de mundo abierto. Pero fuera de esto, sus combates son realmente muy buenos al igual que sus personajes y se puede disfrutar en gran forma su ‘Modo Foto’.

El análisis de ‘Chorus’ fue desarrollado gracias a una copia para PlayStation enviada por Deep Silver.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, PC, Google Stadia

• DESARROLLADORA: Fishlabs

• GÉNERO: Simulador, Combate, Espacio, Arcade

• DISTRIBUIDOR: Deep Silver

• PUNTAJE: 8.6

Tráiler de lanzamiento de ‘Chorus’