Luego de diversos rumores y filtraciones, ha sido durante el CES 2022 que Sony confirmase de forma oficial la existencia de PlayStation VR2.

Esto se dió durante la conferencia de la compañía japonesa durante el evento que se desarrolla en la ciudad de Las Vegas. Jim Ryan, presidente de Sony Interactive Entertainment, fue quien lo anunció.

Pero esto no es lo único, ya que también se revelaron algunos aspectos técnicos de este nuevo dispositivo, como que incluye ye tracking, 4K HDR y opciones avanzadas de renderizado. Además, los controles serán llamados ‘Sense Controllers’.

Y como plus a todo esto se presentó el primer videojuego confirmado para PlayStation VR 2, será ‘Horizon Call of the Mountain’, y aquí tenemos su primer adelanto.

Video adelanto de ‘Horizon Call of the Mountain’

