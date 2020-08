Lo primero que puedo decir luego de haber jugado y ganado los campeonatos juveniles con nuestro equipo y con la selección japonesa, haciendo uso de diversos disparos espectaculares como el del ’águila’ o ’tigre’, es que lo nuevo de Bandai Namco, ‘Captain Tsubasa: Rise of New Champions’, es un espectáculo visual directo a la nostalgia.

Uno podría pensar que tal vez el juego sería de lo más simple y que básicamente apuntaría a la nostalgia, pero craso error luego de jugar y disfrutar de los primeros partidos. Aquí tendremos matices muy enriquecedores a un partido de fútbol, como el correr, posesión del balón, pero sobre todo llegar hasta el arco rival con la suficiente energía como para elaborar un tiro espectacular.

PUNTOS CLAVES

Así es, ‘Captain Tsubasa: Rise of New Champions’ reune todos los requisitos y mecánicas de juego de un título de fútbol clásico, pero a esto se le suma todo lo visto en la serie de televisión, desmarcándose de forma clara de un ’FIFA’ o ’PES’ nos puede ofrecer fuera de otros detalles, como el apretar el botón de disparo hasta cargar el poder de un disparo especial, o rellenar la barra de pase del balón para hacerlo por arriba, por ejemplo.

Y es que no será lo mismo un disparo o pase normal, el cual tendrá la mayor posibilidad de ser fallido, que otro con las cualidades y características que acabo de mencionar, como un ’tiro del tigre’ el cual quemará el césped mientras va ingresa al arco rival marcando un golazo, con todo y arquero.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions llega a PS4, Nintendo Switch y PC.

Hasta aquí se puede entender que jugar ‘Captain Tsubasa: Rise of New Champions’ resulta fácil, pero habrá que tener claro varios detalles para lograrlo, como superar a los rivales de turno en plena carrera, o ir bajando la energía al arquero rival por ejemplo. Y es que el título de Bandai Namco es más estratégico que otra cosa, ya que todo se reduce a saber que opción elegir en el momento indicado.

VARIEDAD

Aquí tendremos diversos modos de juego, como el de ’Entrenamiento’, para prácticar nuestras jugadas y movimientos con el fin de aprender el ’timing’, o el modo ’Historia’, el cual presenta dos opciones, el llevarnos por todo el universo de esta franquicia y que adapta las secuencias más espectaculares del anime en gran forma; y por otro lado, podremos también crear una nueva estrella la cual deberá elegir entre tres colegio para luego evolucionarlo en las canchas de fútbol. Como último modo, podremos jugar en línea contra otros gamers.

El punto aquí, y que debo remarcar, es que si bien podremos ver una gran cantidad de escenas cinemáticas y conversaciones entre personajes mientras jugamos, resulta más que interesante ver como diversas acciones se unen a cada encuentro, esto como parte de la trama. Un ejemplo de esto es la lesión de ’Oliver’ en el hombro.

Otros detalles del modo ‘Historia’ al momento de jugar con nuestro personaje creado es el poder hacer uso de diversos elementos que podremos desbloquear gracias a un sistema de cartas, esto gracias a una serie de puntos que ganaremos al ir superando desafíos o avanzando en el mismo título y usarlos en nuestra creación. Y como plus a esto, podremos establecer un vínculo con otros personajes, lo cual nos facilitará aprender sus técnicas.

CONCLUSIÓN

‘Captain Tsubasa: Rise of New Champions’ es un gran título, y salvando ciertos detalles como un sistema de juego no del todo pulido, o que algunos disparos pasen entre las piernas de los arqueros, por ejemplo, quedan de lado mientras disfrutamos a lo grande este videojuego con cada disparo o atajada que a más de uno dejaría con la boca abierta.

Mucho tiempo ha pasado desde que un título deportivo no me hacía disfrutar tanto, tal vez sea por que es un juego de fútbol de tipo ’arcade o por que aparecen ’Oliver’ y ’Benji’, demostrando que la franquicia sigue más viva que nunca. Pero si debo resumir todo diría que dejes de leer esto y lo compres ya, por que realmente lo he disfrutado tanto como hace años lo hacía mientras veía la serie por televisón.

Este análisis fue desarrollado gracias a una copia de ‘Captain Tsubasa: Rise of New Champions’ que Bandai Namco nos envió para PlayStation 4.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PlayStation 4, Nintendo Switch, PC

• DESARROLLADORA: Tamsoft, Bandai Namco Games

• GÉNERO: Deporte, Rol, Estrategia

• DISTRIBUIDOR: Bandai Namco

• PUNTAJE: 9

