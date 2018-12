Caos y acción total

Avalanche Studios y Square Enix han optado por ‘grandes fuegos artificiales’, a tal punto que todo puede explotar en nuestro rostro en la aventura que viviremos en la isla Solís. Este escenario goza de un gran trabajo de diseño. Sin embargo, Just Cause 4 tiene ciertos problemas en lo que se refiere a la tasa o a las caídas de frame.

LA TRAMA

Nuestro protagonista –nuevamente Rico Rodríguez– nos ofrece una nueva espiral de justicia caótica, donde arrasará y hará volar por los aires a cuanto enemigo tengamos por delante en la isla de Solís, un país sudamericano que, además de caracterizarse por su climatología extrema, cuenta con una orografía llena de misiones, bases militares y eventos. El objetivo es acabar, en dicho lugar, con la organización de mercenarios conocida como Black Hand, liderada por Graciela Morales.

GADGETS Y EQUIPOS

Rico Rodríguez podrá usar diversos equipos y gadgets para cumplir con sus misiones en las zonas de combate. Con estos podremos explorar el lugar incluso columpiándonos a lo Spider-Man, gracias al uso de nuestro gancho. También podremos volar casi como si fuéramos Iron-Man o escoger entre una amplia gama de vehículos y de armas.

Just Cause 4 es tan bueno como su anterior entrega. No es más ni menos. Aquí, la gran novedad es el control del clima, el que sirve para aumentar el caos y como modificador de nuestro juego. Si bien no es muy profundo en su narrativa, su espectáculo visual y parodia nos harán pasar grandes momentos.