'Call of Duty WWII' estrena nuevo tráiler del segundo DLC: 'The War machine' [VIDEO]

Sledgehammer Games y Activision han publicado el nuevo tráiler del segundo DLC de ' Call of Duty WWII ' , el cual llegará bajo el nombre: 'The War machine'.



Desde el próximo 10 de abril podremos disfrutar de este DLC que se lanzará para PS4, Xbox One y PC.

En este contenido podremos acceder a nuevos campos de batalla y revivir conflictos como el de Dunkerke, las pirámides de Giza en Egipto, la Operación Husky e incluso en la misma base germana de los misiles V2.

Pero eso no es todo, tendremos también un nuevo capítulo de 'Zombies Nazis'. No cabe duda que con todo este contenido ' Call of Duty: WWII' mantendrá a mas de uno entretenido.