Luego de esperar un tiempo, Activision ha publicado nuevos detalles acerca del cuarto y último contenido descargable para Call of Duty: WWIII. Este nuevo contenido llegará bajo el título de 'Shadow War', y en este nos desplazaremos hasta los Alpes.



Aquí, y según podemos apreciar en el tráiler, 'Shadow War'llegará con tres mapas multiplater. Airship, es una base secreta en los Alpes en donde 2 equipos lucharán por el control de un dirigible o zeppelín. El segundo mapa es Chancellery, el cual nos ubicará en la cancillería de Francia. Y por último tendremos Excavation, el cual nos llevará a mina de Argelia.



Pero además de todo eso, 'Shadow War' nos presenta también Operation Arcane, la cual es una misión del modo War. Aquí viajaremos a un centro de investigación en Austria, en donde deberemos robar algunos documentos, teniendo mucho cuidado, ya que será una misión muy peligrosa, en especial por ciertos objetos voladores no identificados. Y como plus, tendremos el último capítulo del modo zombies de Call of Duty: WWII.



Shadow War llegará el próximo 28 de agosto a PS4, para luego verlo en Xbox One y PC en fecha aún por definir, aunque se especula que la exclusividad sea de un mes.



Call of Duty: WWII está disponible para PS4, Xbox One y PC.