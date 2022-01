La franquicia de ‘Call of Duty’ no es ajena a las colaboraciones con otras, y para muestra un botón se han confirmado que esta se unirá a uno de los animes/mangas más populares de los últimos años, ‘Shingeki no Kyojin’ (‘Attack on Titan’).

Así es, los gamers de ‘Call of Duty: Vanguard’ y ‘Warzone’ podrán hacer uso de vestimentas de los miembros de la ‘Legión de Renocimiento’ (‘conjunto de Levi’), esto además de poder usar también sus armas.

La colaboración entre estas franquicias estará disponible desde el próximo 20 de enero, pero además será precedida por la llegada de una nueva actualización que traerá también a un nuevo ‘Operador’: ‘Isabella’, esto además de correcciones, y otros detalles más. Todo esto estará disponible desde el 13 de enero.

Cabe señalar que ‘Call of Duty: Vanguard’ y ‘Warzone’ se encuentran disponibles en nuestro mercado para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X y PC.

Secuencia de juego de ‘Call of Duty: Vanguard’