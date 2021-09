Como ya es una sana costumbre, cada año llega a todos los mercados una nueva versión de ‘Call of Duty’, motivo por el cual Activision y sus estudios siempre están en la búsqueda de innovaciones y nuevas ideas en cada entrega, y en especial para el modo multijugador, uno de los más importantes de la franquicia.

Es por esto que luego de haber probado por unas buenas horas de esta modalidad gracias a una invitación de la compañía americana, queda claro que desde esta y la desarrolladora Sledgehammer buscan el regreso a sus raíces, acompañado todo esto con el retorno también a uno de los períodos históricos y conflictos bélicos de mayor relevancia de la misma, la Segunda Guerra Mundial.

La versión de prueba gozó de una gran cantidad de gamers.

LO PRIMERO

Pero antes de comentar mi experiencia en esta etapa de prueba anticipada del título (‘BETA’), debo indicar que si bien casi todo ha funcionado de forma correcta, aún falta una mayor número de gamers conectados para comprobar si los servidores y el emparejamiento de jugadores (‘matchmaking’) sea el debido. Habrá que esperar a las pruebas abiertas para tener más claro esto.

El título de Activision promete un buen nivel gráfico.

Ahora bien, durante varias horas probamos diversos mapas, modos de juego y opciones para cantidad de jugadores en cada una de las partidas, o lo que desde Sledgehammer llaman ‘Combat Pacing’. Y es que si bien en un inicio comenzamos con el ya clásico ‘6 vs 6’, hay opciones como el ‘Modo Asalto’, el cual brinda partidas entre 20 a 28 gamers, o el ‘Modo Blitz’, entre 28 y 48 jugadores.

Todo esto ofrece una gran variedad en posibilidades para hacer frente a los enemigos, aunque claro está, todo dependerá del mapa y modo multijugador que estemos jugando.

HAY MÁS

Con relación a los otros modos como el ‘Deathmatch’ (duelo entre equipos), ‘Domination’ (control de puntos ‘A’, ‘B’ y ‘C’), y ‘Kill Confirmed’ (muerte confirmada tras recoger emblemas) ofrecen el mismo y excelente ritmo de juego de siempre. Fuera de esto, la salud se recobra por si sola ya que no hace falta objeto alguno, y el matar, morir y reaparecer en el mapa de juego será algo tan rápido y fluído que no habrá pérdida de tiempo en esto.

Desde el centro de París, hasta playas y escenarios en Rusia, el modo multijugador de ‘Call of Duty: Vanguard’ ofrecerá diversas locaciones.

Fuera de todo esto, el título incluye un modo modo llamado ‘Patrol’ o ‘Patrulla’, en el que deberemos mantener el dominio de un punto específico del nivel o mapa el cual cambiará durante el juego, lo cual resultó divertido y ágil, aunque también algo caótico.

Y como plus, uno de los puntos que más me llamó la atención en esta modalidad de juego fue la posibilidad de poder destruir y atravesar algunas paredes en cada uno de los niveles o mapas de juego. Algo que me sorprendió en cierta forma, aunque claro, no del todo ya que lo había visto un par de veces en las pruebas del modo ‘Rey de la Colina’.

Habrá una gran variedad de ‘Perks’ en ‘Call of Duty: Vanguard’.

TOCA ESPERAR

No me cabe duda de que esta nueva entrega de ‘Call of Duty: Vanguard’ promete cambios y mejoras, pero siempre manteniendo ese aire fresco con novedades y modos de juego para que nada se sienta repetitivo en este apartado de ‘jugador versus jugador’.

Las pruebas del ‘Modo Multijugador’ de ‘Call of Duty: Vanguard’ fue gracias a un código digital enviado por Activision para PlayStation.

‘Call of Duty: Vanguard’ saldrá a la venta el próximo 5 de noviembre para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One PC.

Nuevo tráiler de ‘Call of Duty: Vanguard’

