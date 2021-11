Este es uno de los momentos que esperaban todos los gamers en el año, el lanzamiento de ‘Call of Duty: Vanguard’, una entrega la cual llega a nuestro mercado prometiendo ser la mejor experiencia de la Segunda Guerra Mundial, y aunque la franquicia ya exploró las batallas más épicas de dicho conflicto, ‘Vanguard’ revela en mayor profundidad todo el conflicto global y cambiando nuestras perspectiva, ya que ahora conoceremos el origen de los soldados que formarán las ‘fuerzas especiales’ de diversos países, y que en el modo multijugador, controlaremos a ‘operadores’ que ya forman parte de estos equipos.

La crudeza y realidad de la guerra se verá reflejada en el título.

LA TRAMA

Con relación al ‘Modo Historia’, este nos presenta diversas incursiones aliadas contra fuerzas germanas en diversos lugares del mundo, haciendo uso de elementos clásicos de la franquicia, es decir persecuciones, ataques en grupo o el nivel en el que haremos uso del rifle de francotirador, entre otros, e incluso tendremos ciertos momentos dramáticos, sin llegar al nivel del polémico de ‘Nada de Ruso’ de ‘Modern Warfare 2′, por ejemplo.

Lo nuevo de Activision presenta excelentes escenas cinemáticas.

Teniendo esto como base, la trama se centra en personajes basados héroes de guerra reales, los cuales nos mostrarán todos los frente de guerra, y que estarán vinculados en una trama relacionada al ‘Proyecto Fénix’. Detalle aparte, esta si bien es fiicticia, esconde detalles de otros eventos reales no contados en los libros, como la operación ‘Highjump’ o ‘Guerra de los pingüinos’, entre otros. Fuera de esto, no me queda en duda que tomaron de inspiración algo de ‘Inglourious Basterds’ (‘Malditos bastardos’) de Quentin Tarantino, además de mostrar el horror de la guerra y secuencias de enlace muy bien logradas.

La nueva entrega de la franquicia presenta algunas novedades al clásico sistema de juego.

Otros aspecto a remarcar es la duración de este modo de juego el cual puede oscilar entre las 7 a 8 horas en las que podremos ver desde otra perspectiva, y en gran manera, la lucha en el frente de combate mismo, como la ‘Batalla de Stalingrado’, entre otros. Además, y con relación a novedades, hay pequeños cambios en la fórmula o mecánicas de juego ya conocidas. El poder registrar cadávares enemigos en busca de munición, el no hacer uso de botiquínes para recuperar nuestra salud, el que cada uno de los personaje ofrezca un aspecto táctico al juego, son solo ejemplos de esto.

CONTRA TODOS

Pasando al ‘Modo Multijugador’ de ‘Call of Duty: Vanguard’, no esperaba muchos cambios luego de lo visto en la fase de prueba a la que tuvimos acceso y de la cual ya hablamos antes. Pero no, esta modalidad, la cual goza de una base ya muy bien cimentada a lo largo de los años, posee algunas novedades, esto en busca de darle siempre un soplo de aire fresco a todo esto.

El apartado gráfico resalta en todo momento.

Para comenzar, tenemos desde el lanzamiento del título veinte mapas para esta modalidad de juego. Dieciséis para los modos tradicionales, y cuatro para desarrollar partidas de ‘Dos contra dos’, aunque también hay que decir que todos estos mapas no son nuevos, y los ya viejos conocedores de la franquicia se darán cuenta de esto, ya que varios de estos son versiones actualizadas de mapas clásicos, lo cual no es para nada malo, los cuales además gozan de diseños impecables, incluyendo la destrucción de puertas y ventanas.

Los combates nos llevarán por todo el frente de guerra.

MODALIDADES

Con relación a sus modos de juego, regresan todos los irremplazables como el ‘Todos contra todos’, ‘Duelo por equipos’, ‘Dominio’, ‘Baja confirmada’, y muchos más, pero sumándole el ‘Modo Patrulla’ y ‘Punto caliente’, el cual presenta una zona la cual se mueve por todo el nivel de juego. Además, estos modos se dividen en tres estilos: ‘Táctico’, ‘Asalto’ e ‘Intenso’. Y como detalle extra, tenemos la incorporación de ‘Champion of the Hill’ (‘Rey de la colina’), una modalidad en la que tendremos partidas por equipos y arsenal limitado, ya que solo podremos hacer uso de armas y equipo que habremos comprado con las ganancias de cada ronda de juego. Aparte, los equipos van quedando eliminados luego de cada partida, y así se llega hasta una partida final. Esto le da un plus extra a todos los modos ya mencionados antes.

Las locaciones serán todo un espectáculo para la vista.

Otro aspecto importante del ‘Modo Multijugador’ es la personalización, y es que aquí tendremos de todo para esto con doce ‘operadores’ los cuales presentan dviersos aspectos para desbloquear como los ya famosos ‘perks’ o armas y equipos para estas. Además, tendremos niveles para ir subiendo de nivel y puntos de experiencia para cada tipo de arma. En resumen, un modo de juego que amplía en gran forma la experiencia y vida al título tal lo vimos en entregas previas como ‘Modern Warfare’ o ‘World at war’.

Desde el centro de París, hasta playas y escenarios en Rusia, el modo multijugador de ‘Call of Duty: Vanguard’ ofrecerá diversas locaciones.

ZONA DE GUERRA

Pasando a ‘Warzone’, esta modalidad de juego recibe también una actualización con la llegada de ‘Call of Duty: Vanguard’, lo cual se ve reflejado con un nuevo mapa, ‘Caldera’, el cual reemplaza a ‘Verdansk’, esto fuera de poder hacer uso de nuevas armas, modos exclusivos y la llegada de nuevo contenido el dos de diciembre.

El uso de portales en el modo zombies es una interesante variante.

DESDE EL MISMO INFIERNO

Para el ‘Modo Zombies’, ‘Vanguard’ también presenta novedades. En este modo de juego, la trama se enfoca con lo que los nazis llegaron a obsesionarse, lo esotérico y sobrenatural, algo tan real cómo la Sociedad Vril o la misma médium Maria Orsic, solo que vistos desde otra perspectiva, con un arco argumental nuevo y conectado con ‘Black Ops’. Aquí, cuatro jugadores son llevados hasta Stalingrado en donde harán frente a oleadas de no muertos, pero hay cambios. Ahora, tendremos portales que nos llevarán a otros lugares los cuales plantean misiones específicas como eliminar un número de enemigos, transportar runas o acompañar una cabeza flotante, para luego regresar al mapa central y mejorar los equipos para hacer frente a zombies más peligrosos.

El modo zombies ofrecerá también algunas novedades.

Debo decir que este modo de juego, y a diferencia de otros, comienza con gran agilidad y acción desde un inicio. Sin tener un ‘calentamiento’ previo y con munición en abundancia para hacer frente a todos los enemigos que tendremos por delante. Y por otro lado, el manejo y uso de los portales le dan mayor variedad a esta modalidad y no perderse en el intento. Y como detalle extra, si desean mantener las mejoras y experiencia, se mantiene la posibilidad de poder solicitar una extracción. Detalle aparte, todo el contenido que llegue a futuro será gratuito, salvo el que se ofrezca con el ‘pase de batalla’.

GRÁFICA Y AUDIO

En lo gráfico, ‘Call of Duty: Vanguard’ presenta mejoras tanto en la iluminación, el manejo de partículas y los elementos destructibles en el modo multijugador, llegando a ofrecer en la nueva generación una resolución de 4K, 60 cuadros por segundo y hasta 120 cuadros por segundo en el modo en línea si es que tenemos una versión compatible. Fuera de esto, ‘Call of Duty: Vanguard’ ofrece una gran personalización en consola. El trabajo mostrado en rostros, armas, efectos y sonidos envolventes que podemos apreciar y oír en general son realmente muy buenos, y en la verisón de PlayStation 5 el título de Activision saca provecho del control ‘DualSense’, aunque se han podido apreciar alguna que otra caída de cuadro y cierto problema mínimo con la inteligencia artificial enemiga. La banda sonora es excepcional y el título llega localizado para nuestra región.

Podremos modificar nuestras armas conforme subamos de nivel en el modo multijugador.

CONCLUSIÓN

‘Call of Duty: Vanguard’ llega con un excelente nivel técnico, incluso siendo un título intergeneracional. Fuera de esto, su ‘fórmula’ no ha cambiado mucho, pero no cabe duda que la rotación de estudios para el desarrollo de cada entrega da frutos, haciendo que cada entrega anual goce de personalidad añadiendo algunos ajustes para brindar novedades, nuevos modos multijugador o nuevo planteamiento del ‘Modo Zombies’. Detalle aparte, se aplaude el plan de contenidos gratuitos para el título.

El análisis de ‘Call of Duty: Vanguard’ se desarrolló gracias a una copia digital del título enviada por Activision para consola PlayStation.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, PC

• DESARROLLADORA: Sledgehammer Games

• GÉNERO: Acción, Disparos en primera persona, Táctico

• DISTRIBUIDOR: Activision

• PUNTAJE: 9.2

Tráiler de lanzamiento de ‘Call of Duty: Vanguard’

