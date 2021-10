Los dos títulos más populares en cuanto a First Person Shooters (FPS) se refiere, Call of Duty y Battlefield , no necesitan mucha presentación. Estoy casi seguro de que, sin importar que seas un gran aficionado a los videojuegos, o alguien más casual, ambas franquicias son fácilmente reconocibles para muchos.

Habiendo bebido de algunos títulos y géneros anteriores a ella, Call of Duty irrumpió en el mercado de los videojuegos en el 2003, siempre de la mano de Activision. Con casi 18 años de historia, la franquicia ha amasado una gran cantidad de fanáticos en todo el mundo que vuelve siempre por más.

Por su parte, Battlefield llegó en 2002 gracias a Electronic Arts. Y, hasta el día de hoy, se compone de una gran variedad de títulos que han intentado innovarse con cada entrega,

Evidentemente, este éxito no tiene que ver necesariamente con la suerte. Call of Duty y Battlefield engloban muchos elementos que terminan siendo realmente deliciosos para cualquier jugador. Desde los aspectos más básicos como la tensión y el frenesí por la batalla, hasta los más complejos como la preservación del orgullo y del ego, ambas franquicias tienen todo un buffet de recursos que hará tentar incluso a sus más grandes detractores.

Alta competencia

Uno de los puntos de venta más fuerte es su apartado multijugador, en el cual veremos a usuarios competir por equipos o de manera individual. La esencia de Call of Duty y Battlefield reside aquí, en dónde libraremos muchas batallas por demostrar ser los mejores y los más efectivos. La sensación de satisfacción por quedar entre los primeros puestos, o que las killcam enfoquen tus acciones, es indescriptible. Bueno pues, ser el líder de la manada es usualmente una fantasía bastante recurrente, y un poco de eso en nuestras vidas nunca está de más.

Trabajo en equipo

El hombre es una persona social (en la mayoría de los casos), y como tal, el contacto con otros individuos es algo inherente y básicamente necesario. Ahora que estamos viviendo en medio de una pandemia, y los cuidados necesarios limitan nuestra cercanía a otras personas, reunirse en entornos virtuales resulta ser óptimo, ¡y qué mejor que en una partida multijugador! Podrá tomarte algo de tiempo, pero formar un equipo competente, que sepa como actuar y tomar ventaja sobre los rivales, es maravilloso. Sumar partidas ganadas en el modo Multijugador, o encabezar con tu equipo las listas de Warzone, habla de un grupo de compañeros que se ha convertido en una unidad y que ha asimilado las fortalezas y debilidades de cada uno de sus miembros.

Elementos históricos y críticas sociales

En mayor o menor medida, muchos de los títulos de la franquicia intentan brindar un mensaje o alguna idea que despotrique contra las formas en cómo el mundo se desenvuelve. Este no es un mundo perfecto, es más, está muy lejos de serlo, y es ahí en donde algunos productos de ficción pueden brindarnos ciertos elementos que nos ayuden a tener un pensamiento crítico y a cuestionarnos. Muchas de las campañas de Call of Duty y Battlefield se basan en momentos históricos reales que han tenido una fuerte influencia en el mundo. Otras veces, nos han pintado un cuadro futurista distópico. No obstante, sin importar el contexto de ellas, es importante poder brindarles una necesaria atención.

Es realmente divertido

Si bien todos los puntos anteriores tienen su cuota de goce, creo también que es importante señalar que las franquicias poseen un grado de disfrute para todos. Por un lado, llegar a conocer las armas y encontrar cuál de todas es la perfecta para ti, tiene un alto grado de satisfacción. Y no solo eso, sino que mejorarlas al máximo y modificarlas a tu gusto, es un proceso interesante en el que también vas conociendo aspectos de tu propia persona. Tu personaje es otro importante elemento que también irás construyendo, no necesariamente en el sentido estético, sino en cómo cada clase puede brindar algo distinto a tu juego. Incluso el elegir ciertos killstreaks puede cambiar toda tu estrategia en Call of Duty.

DATOS

Call of Duty: Vanguard saldrá a la venta el 5 de noviembre de 2021.

Battlefield 2042, el nuevo título de la franquicia, saldrá a la venta el 22 de octubre, tanto para PlayStation 4 como para PlayStation 5.

Ambos títulos estarán disponibles en tiendas especializadas como Phantom y Lawgamers. También podrás encontrarlos en los puntos de venta retail como Ripley, Falabella y en supermercados como Metro, Wong, Plaza Vea y Tottus. Tanto en su plataforma virtual como en tienda física.

VIDEO RECOMENDADO

En esta edición de #Fans21 Lorena y Álvaro analizan el último tráiler de #MatrixResurrections