Si bien dentro de poco tiempo Activision estará lanzando a los diversos mercado ‘Call of Duty: Modern Warfare II’, se sabe que la compañía americana revelará los últimos detalles sobre el futuro de la franquicia el jueves 15 de setiembre de 2022.

Así es, esto se dará en un evento llamado ‘Call of Duty: NEXT’, el cual contará con nuevos detalles sobre el modo multijugador de ‘Call of Duty: Modern Warfare II’, así como la próxima beta multijugador del mismo, el nuevo ‘Call of Duty: Warzone 2.0′ y ‘Call of Duty: Warzone Mobile’.

Todos los que deseen seguir la transmisión podrán hacerlo a partir de las 10 a.m. (hora del Pacífico), seguida de sesiones de juego en vivo transmitidas por una multitud de los creadores de contenido y streamers más grandes y populares del mundo en los siguientes canales:

Tráiler de ‘Call of Duty: Modern Warfare II’