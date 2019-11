Tal vez para algunos esto podría ser alguna sorpresa, pero en realidad no lo es. Y es que muy aparte de opiniones, Activision anunció que ‘Call of Duty: Modern Warfare’ es ya un éxito en tan solo unos días luego de haber sido puesto a la venta en los diversos mercados en el mundo.

Es más, el reinicio de la franquicia es ya el videojuego mejor vendido de este año, generando más de 600 millones de dólares en tan solo sus tres primeros días, por lo que además lo convierte en el mejor título en ventas de la franquicia en esta generación.

Y dentro de lo que es el mercado digital, esta entrega también ha logrado un interesante desempeño, ya que ha logrado batir nuevos récords en PlayStation Network, como el mayor número de pre-ventas y ventas digitales en comparación con otros juegos de PS4.

Activision ya lanzó ‘Call of Duty: Modern Warfare’ ya se encuentra disponible en nuestro mercado para PS4, Xbox One y PC. Si aún no has podido leer nuestra reseña la compartimos en este enlace.