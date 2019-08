El modo multijugador de 'Call of Duty: Modern Warfare' se luce en nuevo y espectacular tráiler [VIDEO]

Tal y como se había anunciado, Activision reveló el primer tráiler del modo multijuador de 'Call of Duty: Modern Warfare' , el cual llega acompañado de la canción 'Enter Sandman' del grupo Metallica.

Además, se han revelado nuevos detalles sobre este título. Entre estos, y para quienes lo pre-ordenen, tendrán un acceso al periodo de prueba ( 'early access'), el cual empieza el 12 de setiembre, (tiempo de exclusividad para los usuarios de PS4), ya que dicho periodo comienza el 19 del mismo mes.

La acción en este modo multijugador nos dejará vivir nuevas experiencias gracias al modo 2 vs. 2 llamado 'Gunfight'. También estará el clásico modo multijugador 6 vs. 6, o modos de 10 vs. 10 y 20 vs. 20 en mapas para un gran número de jugadores, como por ejemplo 'Ground War'. Y como gran novedad, llega un modo épico y a gran escala el cual admite más de 100 jugadores.

La visión nocturna no escapa a las novedades, y es que ahora esta desarrollada más a un nivel estratégico, ya que con los visores tendremos acceso a un láser infrarrojo, de esta forma se podrá apuntar con mayor facilidad a nuestros enemigos, aunque otros jugadores que lleven el visor podrán ver el láser también y detectar nuestra posición.

Para el manejo de armas, se ha planteado que en el modo Gunsmith podremos tener de treinta a sesenta diferentes partes personalizables, y cada arma tendrá una habilidad que tipo único. 'Call of Duty: Modern Warfare' contará con contenido gratuito constantemente y no con pase de temporada ('season pass').

Detalles aparte, el videojuego de Activision goza de un nuevo motor gráfico, el cual ofrece una gran experiencia lo cual hace que todo se vea fotorrealista.

'Call of Duty: Modern Warfare' llegará el próximo 25 de octubre en PlayStation 4, Xbox One y PC.