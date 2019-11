Algo común y que vemos de forma ya normal son las actualizaciones en los títulos ya publicados. Y en el caso de lo nuevo de ‘Call of Duty: Modern Warfare’ no es la excepción, ya que el título de Activision e Infinity Ward ha recibido una para todas sus versiones.

Dicha actualización, la 1.08, tiene un peso de 3.4 gigabytes, y gracias a la misma se han desarrollado algunas mejoras en lo referente al modo multijugador para ‘Team Deathmatch’ y ‘Domination’ en el nivel de ‘Piccadilly’, y a dos áreas específicas.

Cabe mencionar que ‘Modern Warfare’ sigue siendo el título más vendido en el Reino Unido, y ni siquiera ‘Death Stranding’ ha logrado superarlo. Detalles aparte, y gracias a una filtración, muy pronto debe ser anunciado el 'Modo Battle Royale’ para este videojuego.

Si aún no has revisado nuestra reseña, te la compartimos en video. ‘Call of Duty: Modern Warfare’ ya se encuentra disponible en nuestro mercado para PS4, Xbox One y PC.