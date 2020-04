Algo que se comentó durante una secuencia de juego en ‘Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered’ en un programa de GameON en Perú21TV, es que no sería nada raro que Activision publique más adelante ‘Call Of Duty Modern Warfare 3 Remastered’, pero al parecer esto se habría filtrado.

Según el reconocido usuario (‘insider’) de nombre ‘TheGamingRevolution’, esta versión llegará muy pronto, añadiendo además que esta será exclusiva de PlayStation 4 por un mes.

Pero esto no es todo, ya que además ‘TheGamingRevolution’ indicó que Activision y Sony llegaron a un acuerdo en el año 2016 para remasterizar toda la trilogía ‘Modern Warfare’ primero en ‘PS4’.

Sobre esto, hay que tener en cuenta que Activision no ha confirmado esto, y solo queda esperar un anuncio oficial.

VIDEO RECOMENDADO