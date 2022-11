A estas alturas del partido, hablar del modo multijugador de ‘Call of Duty: Modern Warfare 2′ podría resultar en algo sin sentido. Y es que ya conocemos lo que son sus modos de enfrentamientos, su sistema de personalización y el avance o progreso mediante rangos y prestigios. Un sistema clásico para todo el mundo. Pero con cada entrega que vemos sigue siendo muy entretenido en esencia.

La nueva entrega de la franquicia plantea interesantes cambios en el modo multijugador, incluyendo una modalidad en tecera persona.

LO NUEVO

Es por esto que centrándonos en las novedades, y acceso previo a su fase de pruebas, vemos que a la fiesta no faltan modalidades como ‘Duelo por equipos’, ‘Punto caliente’, ‘Baja confirmada’, ‘Busca y destruye’ o incluso el modo ‘Todos contra todos’ como ya es habitual, pero añadiendo otros como el ‘Rescate de prisioneros’, una modalidad más táctica en la que la reaparción no estará presente, muy al estilo de los ‘Rainbow Six Siege’, por ejemplo.

A esto, para esta modalidad contamos con cuarenta armas principales, las cuales se encuentran divididas en siete categorías, 25 ‘operadres’ (‘personajes’), once mapas para las modalidades clásicas de juego, y otros cinco más para la modalidad ‘Guerra Terrestre’ e ‘Invasión’, en los que tendremos partidas de 32 contra 32 jugadores, incluyendo el uso de vehículos.

Otra de las novedades es nuestra forma de movernos por los mapas, llegando incluso a poder subirnos por cualquier elementos o colgarnos por boders o cornisas y hacer uso de un arma. Como plus, están las dos formas para correr y lanzarnos para caer cuerpo a tierra.

VARIANTES

Además, otro detalle que ha presentado cambios es el sistema de ‘perks’ (ventajas por racha). Estos se encuentran en grupos de tres en tres, y se podrán activar conforme la partida avanza, aunque las armas ya no se pueden desbloqear por nuestro nivel. Es decir, cada una goza de su propio nivel, y gracias a la experiencia acumulada por el uso de cada una se podrán desbloquear complementos para estas (miras, cañones, etc), aunque también nuevas armas mediante un árbol (arsenal). Todo esto tiene como finalidad una ‘superespecialización’ con lo que se podrán desboquear los modelos más avanzados siempre y cuando uno haga uso de un tipo de armas.

Otra de las novedades, y de la cual ya hemos hablado de forma previa es el modo en ‘tercera persona’, el cual solo está disponible en los modos de juego ‘Duelo por equipos’, ‘Dominio’ y’Punto caliente’, y que nos ha gustado auque hace un poco más lentas las partidas. Y c0mo extra, tenemos el modo ‘Cooperativo’, el cual se presenta como misiones para dos gamers al estilo de las ‘Task Force 141′, las cuales no son como las misiones de las ‘Spec Ops’ y que añaden varias mecánicas de juego, incluyendo el poder jugarlas en tercera persona.

CONCLUSIÓN

Como pueden apreciar, el modo multijugador de ‘Call of Duty: Modern Warfare 2′ llega cargado de grandes novedades, aunque es clara la falta de equilibrio en algunas armas o de apuntado. Estamos seguros que esto llegará más adelante mediante alguna actualización. Fuera de esto, no hemos tenido problemas de caídas ni fallas de conexión, por lo que la diversión y los enfrentamientos a lo grande están a la orden del día, un gran juego de disparos bélico.

La reseña del modo ultijugador de ‘Call of Duty: Modern Warfare 2′ fue desarrollado gracias a una copia digital del título enviada por Activision.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, PC

• DESARROLLADORA: Infinity Ward

• GÉNERO: Acción, Disparos, Primera persona

• DISTRIBUIDOR: Activision

• PUNTAJE: 9

