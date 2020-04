Entrando en detalles, y con la sorpresa del caso, ya que nadie se esperaba que Activision lanzará una nueva entrega luego del recientemente lanzado ‘Call of Duty: Warzone’, llega ‘Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered’, juego que vimos en el 2008 y que fue desarrollado por Infinity Ward en ese momento pero que ahora regresa con una calidad gráfica de nivel, resolución 4K, 60 cuadros por segundo de forma estable, soporte HDR y formato ultrapanorámico para PC.

NOVEDADES

No vamos a mencionar detalles acerca de la trama, ya que es conocida por todos. Más bien, hay que mencionar que esta versión de ‘Modern Warfare 2 Campaing Remastered’ luce simplemente espectacular, llegando al punto de parecer otro juego diferente al original en su totalidad: el trabajo de texturas, animaciones, iluminación, la paleta de color, y demás demuestra que todo ha sido mejorado.

Siguiendo con esto, las misiones en las que nos encontramos en Estados Unidos y asediados por los rusos son las que mejor se lucen, esto gracias al trabajo y manejo del juego de luces y explosiones en los lugares nocturnos. Y si todo esto luce de primera, el diseño de cada uno de los protagonistas (‘Capitán Price’, ‘Soap’, ‘Makarov’) es de gran nivel y prácticamente no se le puede poner pero alguno.

Por otro lado, el título ha tenido ciertas modificaciones en referencia al juego en sí. Con esto no me estoy refiriendo a su movilidad o un mayor número de elementos en combate, sino a cambios para el sonido, recarga, movimiento de nuestras armas, la ‘rachas de bajas’, entre otros. Esto no es algo negativo, sino lo contrario, ligeros cambios que hacen que el título luzca distinto y nuevo. Y con relación a las ‘rachas de baja’ para el modo historia, solamente podemos usar el ‘Misil Predator’ el cual también ha tenido un grado de modificación, ya que su animación es más fluida y su control más realistas.

DETALLES

Detalles aparte del ‘Modo Historia’, y a diferencia de otras entregas, esta gozó de un mayor nivel y espectacularidad, buscando siempre el realismo, el sumergir al gamer en ambientes que se luzcan y vean lo más reales posible, aunque por momentos perdemos esa sensación de que somos un soldado tratando de luchar contra terroristas u organización enemiga para convertirnos en un ‘Soldado Universal’ que puede contra todos y acabando a cuanto enemigo tenemos en pantalla.

POLÉMICO

Como plus a esto, se ha mantenido la misión “No Russian”, la más polémica de toda la franquicia en la que encarnando a un agente encubierto de la CIA quien es parte de un tiroteo masivo en el aeropuerto de Moscú junto a otros terroristas armados, disparan contra todo civil hasta que no quede sobreviviente alguno conforme van avanzando por dicho lugar. Algo que sigue sorprendiendo incluso con el paso de los años, aunque si lo deseamos también podremos evitar la misión.

¿MULTIJUADOR?

Hay que mencionar que el ‘Modo Multijugador’ no está presente en esta versión. ¿Es esto malo o se siente incompleto el juego? la respuesta es no. Y es que ante una entrega lanzada hace pocos meses como 'Call of Duty: Modern Warfare’ la cual posee esta modalidad y sumado al recientemente publicado ‘Call of Duty: Warzone’, título exclusivamente multijugador en línea, no vemos que haga falta esta modalidad a esta versión.

CONCLUSIÓN

‘Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered’ sigue intacto aún cuando pasen los años. Es un título que llega con grandes mejoras, aún sin el ‘Modo Multijugador’ ni las ‘Operaciones Especiales’. La historia que nos ofrece este juego goza de la suficiente importancia para jugarla una y otra vez nuevamente, tanto para los ya veteranos como para los más nuevos. En resumen, es un título obligado para todos los seguidores de la franquicia, amantes de los juegos de disparos y que llega a un gran precio.

Este análisis fue desarrollado gracias a una copia digital para ‘PS4’ enviada por Activision.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PS4

• DESARROLLADORA: Beenox

• GÉNERO: Acción, Disparos

• DISTRIBUIDOR: PlayStation

• ​PUNTAJE: 9