Tras varios años, la franquicia de ‘Call of Duty’ ha tenido grandes títulos, por lo que se ha convertido en el referente más grande en videojegos de acción y disparos en primera persona. Y en esta ocasión, gracias a la compañía americana Activision por hacernos entrega de una copia digital de ‘Call of Duty: Modern Warfare 2′ de forma previa, toca el turno de hacer la reseña de esta entrega en su modalidad de historia, la cual ha sido publicado una semana antes del lanzamiento oficial.

El título de Activision ofrece grande horas de entretenimiento en su modalidad de historia.

APUNTANDO

Pero entrando en detalles, este título tiene un gran reto por delante, y es el de tratar de superar el muy buen juego que fue el anterior; aunque debo decir ,y adelantándome un poco, esta entrega es realmente intensa. Y es que durante todo este modo de juego, podremos ver desde conflictos en diversas partes del globo además de nuevos personajes, pasando por situaciones que vemos en nuestro día a día geopolítco acompañado todo por una gran actuación, todo esto redondeado por una narrativa y escenas cinemáticas de primer nivel.

Es decir, la modalidad ‘historia’ de ‘Call of Duty: Modern Warfare 2′ es inmersiva de principio a fin. En todas sus misiones habrá que estar muy atentos a todo detalle, y no solamente avanzar y disparar para ir a una nueva misión. A esto, se han añadido algunas secuencias de conversaciones entre personajes en las que podremos interactuar y crear conversación en algunos momentos. Esto sin dejar de lado el poder apreciar al ‘Capitan Price’ y su equipo por un lado del mundo, y otro en donde incluso veremos una relación cercana entre ‘Soap’ y ‘Ghost’, aunque hay que aclarar que esto es un ‘reinicio’, por lo que veremos como permanecen algunos detalles clásicos mientras otros cambian.

CLÁSICO Y NOVEDOSO

Por otro lado, cada misión ofrece una esencia propia, por lo que todo cambia entre estas pero siempre manteniendo algo en común, esa esencia y estilo de ‘Call of Duty’. Es decir, podremos controlar a un personaje u ‘operador’, tendremos una pantalla con sangre cada vez que resultemos heridos, y momentos en los que todo dependerá de nosotros. Todo esto es algo característco de la franquicia y al mismo tiempo no tiene nada de malo.

GRÁFICOS Y SONIDO

Pero aquí no terminan los aplausos. El apartado gráfico de esta entrega es increíble, incluso si hablamos de las entregas para la generación anterior, ya que ‘Modern Warfare 2′ goza de un estilo detallado todos los ambientes, las armas tienen detalles increíbles y el resultado de las animaciones de los personajes es igual salvo los que vemos a distancia. Pero salvo esto, la mezcla entre secuencias de juego y escenas cinemáticas son un placer a la vista.

Además, no pude percibir bajones o caídas de cuadro, como también poder apreciar el realismo que tanto se busca en este tipo de juegos, en donde si miramos a un lado se verá borroso por algunos milisegundos para luego enfocar la visión. Y con relación a la inteligencia artificial, esta se siente muy realista e inteligente, tanto para nuestros compañeros de arma como para los enemigos de turno. Detalle aparte, el título llega localizado para nuestra región, por lo que podremos jugar y escuchar todo sin problema alguno.

CONCLUSIÓN

Para ir terminando esta primera parte del análisis enfocada al modo historia, debo decir que Activision puede sentirse satisfecha y presumir de ‘Call of Duty: Modern Warfare 2′ por completo. Este modo de juego ofrece una gran narrativa, gráficos de gran nivel y misiones inmersivas llegando al punto de querer seguir jugando. Solo queda esperar al modo multijugador para para poder disfrutar de otra modalidad. Detalle aparte, el modo que analizamos tiene uno que otro detalle repetitivo, pero son ‘detalles’ característicos de’Call of Duty’ los cuales no restan para nada a un título en el que se nota la mejora por darnos un mejor videojuego.

La reseña del modo historia de ‘Call of Duty: Modern Warfare 2′ fue desarrollado gracias a una copia digital del título enviada por Activision.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, PC

• DESARROLLADORA: Infinity Ward

• GÉNERO: Acción, Disparos, Primera persona

• DISTRIBUIDOR: Activision

• PUNTAJE: 9

Tráiler de lanzamiento de ‘Call of Duty: Modern Warfare 2′

