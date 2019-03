'Call of Duty: Modern Warfare 2': Activision podría lanzar versión remasterizada

Al parecer, el éxito de la remasterización de 'Call of Duty: Modern Warfare' ha hecho que los directivos de Activision se planteen el poder desarrollar una nueva reedición, solo que ahora sería de 'Call of Duty: Modern Warfare 2', o por lo menos eso es lo que parece gracias a un registro reciente.

Dicho registro fue realizado en el organismo clasificatorio de juegos en Europa ( PEGI) bajo el título de 'Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered', el cual además tiene previsto ser lanzado para PS4.

Lo más resaltante hasta aquí sería que el título o nombre mismo indica que solo sería el modo campaña del juego dejando de lado lo que sería el modo multijugador.

Sobre esto, Activision no ha revelado dato alguno, aunque si esto llega a concretarse no creemos que demore mucho en anunciarse de forma oficial. Por otro lado, se desconoce si está versión llegaría a Xbox One o PC.