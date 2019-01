'Call of Duty: Black Ops 4 OPS Blackout Trial': Ya puedes jugar todo el fin de semana gratis

'Blackout', el popular modo 'Battle Royale' de 'Call of Duty: Black Ops 4' , ya está disponible para su descarga y prueba gratuita en todas las plataformas. A partir de ahora, y hasta el 24 de enero, el 'Blackout Free Trial' cuenta con toda la intensa acción del modo de juego al traer a todos los personajes, ubicaciones, armas y equipo de la serie junto con el icónico modo de juego de 'Black Ops' que los fanáticos conocen y aman, todo dentro del mapa más grande en la historia de la franquicia.

El 'Blackout Free Trial' comienza hoy en el sistema de entretenimiento PlayStation 4, Xbox One y PC exclusivamente a través de Blizzard Battle.net, y terminará a las 10:00 am, tiempo del Pacífico, en enero 24.

'Blackout' permite a los fanáticos batallar por tierra, mar y aire. Los jugadores lucharán como una variedad de personajes en ubicaciones inspiradas en mapas como 'Nuketown', 'Firing Range', 'Raid', 'Cargo' y más, ofreciendo un modo de juego diverso lleno de acción para cada tipo de jugador.

Todo el progreso y los elementos ganados en el juego se guardan y se puede acceder a ellos inmediatamente una vez que un jugador se actualiza al juego completo desde 'Blackout Free Trial'.

Además, una nueva y emocionante lista de reproducción estará disponible durante el 'Free Trial' llamada 'Down But Not Out'. Este modo será para dúos y quads, y permitirá a los miembros fallecidos del equipo regresar a la partida en cada nuevo colapso de círculo, excepto en el final. 'Down But Not Out' ya está disponible en el sistema PlayStation 4, y próximamente en las demás plataformas.