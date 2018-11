'Call of Duty: Black Ops 4' muestra el nuevo mapa 'Nuketown' en su nuevo y explosivo tráiler [VIDEO]

Uno de los mapas o niveles emblemáticos de la franquicia 'Call of Duty', 'Nuketown', llegará esta semana 'Call of Duty: Black Ops 4' en su versión para PlayStation 4.



Para poder apreciar como es que luce este nuevo nivel, Activision ha publicado un tráiler en el cual podemos apreciar, en su poco más de un minuto de duración, lo que es el contexto detrás de este escenario junto a escenas ingame del título repletas de acción.



'Nuketown' estará disponible en ' Call of Duty: Black Ops 4' desde este 13 de noviembre, recordando que es una exclusiva temporal para la consola de Sony, ya que se espera que una semana después llegue a Xbox One y PC. Además, hay que indicar que este nuevo nivel es un contenido gratuito.