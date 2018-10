'Call of Duty: Black Ops 4': Llega el nuevo tráiler del juego de Activision [VIDEO]

Este 12 de octubre Activision lanzará a los diversos mercados del mundo el nuevo 'Call of Duty: Black Ops 4', título que contará con diversos modos de juego enfocados siempre en lo que es el modo multijugador.



Uno de los modos que goza de más afición por parte de los fans a nivel mundial es sin duda alguna el modo 'zombie', el cual ha recibido un nuevo tráiler.



Esta modalidad de juego ofrece tres experiencias completas disponibles desde su lanzamiento: 'IX', 'Voyage of Despair' y 'Blood of the Dead'. Con una nueva y emocionante aventura, así como con un gran elenco de personajes, 'Call of Duty: Black Ops 4' 'Zombies' tendrá un modo de juego profundo y los 'Easter Eggs' que los fanáticos tanto esperan.



Recuerden que 'Call of Duty Black Ops 4' llegará el proximo 12 de octubre a PS4, Xbox One y PC.