'Call of Duty: Black Ops 4' ya se encuentra a la venta en todo el mundo [VIDEO]

¡ 'Black Ops 4' ya está aquí! La franquicia de Activision más vendida en 'Call of Duty' regresa con 'Call of Duty: Black Ops 4', disponible ahora, digitalmente y en tiendas de todo el mundo. El juego multiplataforma más esperado de esta temporada, según Nielsen Game Rank, ofrece una experiencia de juego con más formas de entretenimiento.



'Call of Duty: Black Ops 4' presenta tres modos distintos de juego: 'Multijugador', 'Zombies' y 'Blackout'. El modo 'multijugador' cuenta con un gran combate a tierra en la experiencia más táctica y basada en equipos de la serie 'Black Ops' hasta la fecha. Presenta el regreso del icónico sistema 'Pick 10', junto con una serie de innovaciones en los controles de armas, el flujo de combate, la regeneración de la salud y el movimiento del jugador. 'Black Ops 4' también cuenta con una combinación de especialistas nuevos y antiguos, cada uno con su propio equipo y estilos de juego únicos.



Además, 'Call of Duty: Black Ops 4' presenta una experiencia totalmente nueva de 'Zombies' que es la oferta más grande del primer día en la historia de la franquicia, con tres experiencias del modo Zombies con todas las funciones en el lanzamiento: 'IX', 'Voyage of Despair' y 'Blood of the Dead'. Con la acción más personalizable hasta la fecha, el modo introduce nuevos sistemas para crear y completar los desafíos de la comunidad, y sistemas sociales diseñados para conectar a los jugadores.



Y por último, 'Call of Duty: Black Ops 4' presenta 'Blackout', un modo completamente nuevo de 'Battle Royale' que reúne personajes, ubicaciones, armas y equipo de toda la serie en un combate de supervivencia sin límites, todo con el juego exclusivo de 'Black Ops'. 'Blackout' incluye vehículos terrestres, marítimos y aéreos, y ofrece una variedad de personajes nuevos y clásicos jugables, incluidos personajes de campaña. A lo largo del extenso mapa 'Blackout', el más grande en la historia de 'Call of Duty', los jugadores lucharán en lugares inspirados en los mapas favoritos de los fanáticos como 'Nuketown', 'Firing Range', 'Raid', 'Cargo' y más.



'Call of Duty: Black Ops 4' viene en las siguientes ediciones:



Standard y Digital Standard Edition

Digital Deluxe Edition: Black Ops Pass y más

Pro Edition: Black Ops Pass y más

Digital Deluxe Enhanced Edition

Mystery Box Collector’s Edition