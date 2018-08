'Call of Duty Black Ops 4': Empezó a la BETA multiplayer del nuevo FPS

Llego el momento. Todo está listo para el inicio de la BETA multiplayer de Call of Duty: Black Ops 4 . Este primer periodo de prueba es exclusivo para los gamers de PS4, quienes podrán disfrutar del juego durante todo el fin de semana.



Esta primera BETA ha dado inicio hoy a las 12 PM, hora Perú, y se mantendrá hasta el 6 de agosto. Tal como se ha indicado, esta BETA solo mostrará una pequeña parte de lo que nos ofrecerá el título al momento de su lanzamiento.

Además, hay que recordar que es un periodo de prueba, por lo que es lógico que existan ajustes a futuro, mejoramiento del equilibrio y un pulido para la mejora de experiencia del juego final.

Esta BETA nos permite competir en batallas de hasta 10 jugadores en 6 mapas como ' Frequency', 'Contraband', 'Seaside', 'Payload', 'Hacienda' y 'Gridlock', y al mismo tiempo conocer el nuevo equipo y armamento en sus diversos estilos y modalidades de juego.



Los desarrolladores invitaron a la comunidad a indicar cualquier falla y error a través de redes sociales y otros medios con el fin de obtener una retroalimentación.

También informaron que habrá otro periodo de BETA adicional en PS4, y este también estará disponible posteriormente para Xbox One y PC. Para poder acceder a la BETA debes hacer el pre-compra del juego y tener un espacio aproximado de 31 GB.

El calendario para la Beta Multijugador se dividirá en dos fines de semana de la siguiente manera:



- Multiplayer Beta Weekend 1:

Viernes, 3 de agosto a las 10 a.m., Pacífico – Lunes, 6 de agosto a las 10 a.m., Pacífico (Solo PlayStation 4)



- Multiplayer Beta Weekend 2:

Viernes, 10 de agosto a las 10 a.m., Pacífico – Lunes, 13 de agosto a las 10 a.m., Pacífico (PlayStation 4, Xbox One y PC)

Sábado, 11 de agosto a las 10 a.m., Pacífico – Lunes, 13 de agosto a las 10 a.m., Pacífico (Beta Abierta de PC)



'Call of Duty: Black Ops 4' se lanzará el 12 de octubre a PS4, Xbox One y PC.