'Call of Duty: Black Ops 4': Blackout será gratis durante todo abril [VIDEO]

Si estás interesado o tienes muchas ganas de entrar al modo 'battle royale' de 'Call of Duty: Black Ops 4' y aún no lo has hecho, Activision tiene muy buenas noticias.

Y es que la compañía americana anunció que dicho modo de juego estará disponible en forma gratuita en todas las plataformas durante todo abril.

'Blackout' resulta ser distinto a otros modos 'battle royale' que ofrecen otros títulos, ya que es más dinámico, con mapas desarrollados para el combate cercano. Esta característica hace que la emoción surja a cada instante.

Como detalle extra, hay que recordar que el nuevo mapa, 'Alcatraz', ya se encuentra disponible para todos los gamers de PS4.



'Call of Duty: Black Ops 4' ya se encuentra disponible en nuestro medio para PS4, Xbox One y PC.