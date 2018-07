'Call of Duty Black Ops 4': Activision reveló un nuevo tráiler del 'modo zombie' [VIDEO]

El nuevo material de ' Call of Duty Black Ops 4 ' está enfocado en el popular 'modo zombie'. Este nuevo video muestra a ' Scarlett Rhodes' , uno de los cuatro personajes, dispuesta a resolver la misteriosa desaparición de su excéntrico padre.

Con la ayuda de sus tres leales compañeros, luchará en contra de oleadas de muertos vivientes y descubrirá una preciada reliquia que posee un poder extraordinario que amenaza a toda la humanidad.

Call of Duty: Black Ops 4 entrega el contenido más grande con tres experiencias completas disponibles en lanzamiento: IX , Voyage of Despair y Blood of the Dead . Con una nueva y emocionante aventura, así como con un gran elenco de personajes.

Este tendrá un modo de juego que llevará a los jugadores al límite y estará repleto de los 'Easter Eggs' que los fanáticos tanto esperan.



'Call of Duty Black Ops 4' llegará el próximo 12 de octubre a PS4, Xbox One y PC.