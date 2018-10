'Call of Duty: Black Ops 4': La acción total en modo multijugador ha llegado [RESEÑA]

'Call of Duty Black Ops 4' nos presenta sobre todo una serie de cambios con respecto a su anterior entrega. Un nuevo modo de juego denominado 'Blackout', el cual es nada mas y nada menos que un 'Battle Royal'. Otro de los cambios más notorio de esta nueva entrega es que ya no cuenta con el modo historia. Y finalmente los personajes ya no podrán regenerar su salud automáticamente, en cambio dispondrán de una inyección la cual se recargará luego de un lapso de tiempo.



Respecto al modo historia este fue retirado por completo y a su vez reemplazado por una pequeña sección denominada 'Cuartel general de especialistas'. Es acá donde podremos aprender las habilidades de cada uno de los 10 especialistas disponibles mediante el modo multijugador. Algo interesante es que cada especialista contara con una pequeña sección de historia.



Adicionalmente y como ya es común en estos títulos contaremos con la personalización de nuestro personaje, ya seas para sus armas, equipos, accesorios y opciones estéticas. De igual manera vuelven los desafíos, tantos para el multijugador como los modos blackout y zombies



Durante las partidas multijugador online podremos seleccionar a uno de 10 especialistas disponibles, los cuales dominan diferentes habilidades que los hacen únicos entre sí. Esto nos brinda la posibilidad de poder combinarlos dentro de las partidas y dotar de elementos de estrategia durante los enfrentamientos.



El multijugador 'Call of Duty Black Ops 4' presenta diferentes modos de competencia, desde control de áreas, hasta conteo de bajas, pasando por recolección y extracción. Esto facilita poder armar mejores estrategias y combinaciones con los diferentes tipos de especialistas disponibles.



El modo de 'Battle Royal', denominado 'Blackout' es el nuevo ingreso dentro del título. Al ser este género muy popular últimamente dentro de los juegos online, la gente de Activision vio la alternativa de incluirlo en esta nueva entrega de su mítica IP.



'Blackout' es un modo de juego más de estrategia y paciencia que de batalla y reflejos rápidos. Al ser un titulo enfocado en la primera persona deberemos estar más atentos a nuestro entorno ya que ponerse de espalda para escapar es prácticamente un suicidio. Nada más con iniciar crearemos a nuestro personaje para luego ser lanzados sobre una isla desde un convoy de helicópteros. Haremos uso de nuestro traje aéreo y paracaídas para poder descender y reagruparnos con nuestro equipo del caso hayamos elegido partidas en dúos o cuartetos.



'Blackout' nos presenta el poder participar hasta con 100 personajes dentro del mapa (modo duo), esto hace que conforma se actualice la entrega con nuevos mapas y personajes, logre mayor impacto dentro de las experiencias de juego. Con cada muerte cada jugador ganará puntaje, el cual le permitirá subir nivel y ganar mejoras estéticas, las cuales incluyen personajes de conocidos de la saga 'Call of Duty' como de la historia de sus modos zombies.



El modo 'zombies' de 'Black Ops 4', cuenta con una especie de antología de las entregas previas. Pues presenta 4 historias que van desde la lucha a muerte en un coliseo romano hasta un grupo de sobrevivientes del trasatlántico Titanic.



Las mecánicas de juego son muy variadas y van desde los típicos roles que podemos elegir para nuestros cuatro personajes en sus diversos modos de juego. Algo que me llamó mucho la atención fue el poder jugar en modo local y en pantalla dividida. Nuevamente el trabajo cooperativo cumple un papel fundamental en el desarrollo del cada mapa, siendo necesario socorrer al miembro del quipo caído, ya que, de perder a los 4 personajes, caeríamos en un inmediato 'game over'.



El apartado gráfico cumple con las expectativas, aún así presenta detalles y algunas texturas interesantes. Algo que también se puede observar en 'Blackout', donde para evitar sacrificar la fluidez de los gráficos se opto por no darle mas detalle a los escenarios. En el modo 'Zombies' donde si se pudo observar mayor detalle frente a los ambientes, fondos, texturas, sangre y explosiones.



Respecto al apartado sonoro, en este tipo de títulos no es muy requerido respecto a las pistas musicales o música de fondo. Nuevamente contamos con audio latino dentro de las voces, e inclusive algunas ya conocidas.



Esta nueva entrega de 'Black Ops', apuesta al multijugador online, sacrifica el modo historia, pero añade muchos adicionales dentro de cada uno de sus modos de juego. Incursionando dentro de los famosísimos 'Battle Royal', esperemos que Activision brinde el soporte y actualizaciones periódicas para continuar con el éxito conseguido tras la fecha de lanzamiento.