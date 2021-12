La desarrolladora 24 Entertainment anunció que el legendario artista marcial, Bruce Lee, que llegará a ‘Naraka: Bladepoint’, esto mediante diversos elementos cosméticos para los personajes.

En total habrán hasta siete traje de Bruce Lee disponibles para los luchadores en ‘Morus Island’.

Los primeros estarán basados en ‘Enter The Dragon’, ‘Fist of Fury’, ‘The Big Boss’, y la favorita de culto, con su atuendo amarillo: ‘Game of Death’. El segundo lote de trajes en colaboración estará disponible proximamente.

Detalles aparte, se anunció que el videojuego tendrá un fin de semana gratuito del 17 de diciembre hasta el 20 de diciembre.

Nuevo tráiler de ‘Naraka: Bladepoint’

