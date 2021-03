Nintendo 3DS fue una consola que contó con grandes exponentes de juego de rol. Uno de ellos fue sin duda, ‘Bravely Default’, un título que logró emocionar a los jugadores con su carisma, interesante sistema de batalla y una historia memorable. Y si bien, su secuela, ‘Bravely Second’, ambientada en el mismo mundo, no sorprendió tanto como su primera entrega, ahora nos llega a Nintendo Switch la verdadera secuela conocida como ‘Bravely Default II’.

LA TRAMA

‘Bravely Default II’ nos pone en la piel de ‘Seth’, un personaje que ha naufragado y ha quedado varado en un lugar desconocido para él. Minutos después conoce a ‘Gloria’, una princesa con una misión en particular y luego se le une ‘Elvis’, un erudito y ‘Adelle’, una combatiente contratada por ‘Elvis’.

Lo nuevo para Nintendo Switch ya se encuentra disponible en nuestro mercado.

Cada uno de los personajes tiene un trasfondo, un motivo por el cual ser considerado un héroe y esa será la fuerza y debilidad en muchos casos. La construcción de personajes siempre es digna de admirar en esta franquicia y se puede entender cómo uno afronta sus problemas y trata de salir adelante.

LO BÁSICO

Si bien la premisa es sencilla, logra atrapar en un instante, y mediante un relato muy bien construido, la historia se centra, básicamente, en recuperar los cristales elementales que alteran la armonía del mundo como lo conocemos. Toda esto se desarrolla en capítulos, haciendo mucho hincapié en que a pesar de la urgencia de los personajes, la historia se toma su tiempo y hace que esta se aletargue por momentos.

Lo nuevo para Nintendo Switch ya se encuentra disponible en nuestro mercado.

Fuera de esto, es emotiva, heroica y típica de los juegos de este género. No llega a sorprender como la entrega original, pero si consigue crear un interés. Inclusive el desenlace cierra de forma maravillosa la aventura que es bastante larga y según cómo elijamos jugar, puede durar una gran cantidad de horas, ya que ‘Bravely Default II’ cuenta con un gran número de misiones adicionales. Estos encargos son muy simples, pero pueden otorgar buenas recompensas y ayudar en la progresión del personaje, debido a los trabajos.

HABILIDADES

Cada personaje tiene dos posibilidades de trabajos, una primera y una secundaria. Ese es el término que ‘Bravely Default II’ utiliza para las clases que iremos desbloqueando durante la aventura y la correcta combinación de estas en los personajes adecuados hacen que seamos realmente fuertes y con habilidades muy interesantes.

Lo nuevo para Nintendo Switch ya se encuentra disponible en nuestro mercado.

El gran acierto del juego es el balance de su sistema de batalla ya que principalmente se centra en dos movimientos (y son los que dan nombre al juego): ‘Brave’ y ‘Default’. ‘Default’ viene a ser el movimiento de defensa por defecto ya que al realizarlo reduces el daño que recibirás en ese turno y ganarás un turno adicional. ‘Brave’ te permite gastar todos los turnos adicionales y usarlos en un solo tiempo.

Esto funciona si quieres hacer daño masivo, curas y atacar a varios enemigos, entre muchas posibilidades más. Hay que señalar que inclusive puedes usar usar turnos que no tengas, pero te quedarás expuesto y sin acción alguna por varias instancias.

SISTEMA

Si bien el sistema de batalla está bien balanceado, el nivel de los enemigos finales no lo es, convirtiéndose en un gran desafío ya que más que una buena estrategia, necesitas niveles y aquí es donde peca de repetitivo ya que tendremos que estar entrenando por horas para subir el nivel. A eso hay que agregarle que los enemigos huyen de nosotros cuando somos fuertes, por lo que tendremos que perseguirlos y eso se vuelve una tarea muy tediosa.

Lo nuevo para Nintendo Switch ya se encuentra disponible en nuestro mercado.

GRÁFICA Y SONIDO

Gráficamente el juego es bueno, por momentos. El estilo artístico ayuda mucho a tratar de recrear un mundo basto, vivo y misterioso. A pesar de que el motor utilizado es el Unreal Engine 4, el rendimiento del juego no es el mejor en el cien por ciento del juego ya que sufre caídas y algunos comandos que demora en ejecutarse, claro que al ser un juego de corte pausado, no es que importe mucho pero hay algunas escenas cinemáticas donde se aprecia claramente estos fallos de optimización.

La banda sonora es lo mejor del juego, sin lugar a dudas. Revo es un gran intérprete y ha sabido recrear nuevamente este espíritu épico de la música de la entrega original. No por algo es el encargado de hacer los temas del popular anime ‘Shingeki no Kyojin’. Incluso hace años se realizó un concierto con la banda sonora de ‘Bravely Default’, donde participaron grandes músicos de la escena local, incluyendo Motoi Sakuraba. La banda sonora de ‘Bravely Default II’ está al mismo nivel y eso es admirable.

CONCLUSIÓN

‘Bravely Default II’ es un juego completo y de mucha calidad. Que el estudio original ya no exista, no quiere decir que el legado deba perderse y aquí se nota el trabajo y el respeto por la entrega original. Un juego de rol que quizás no se quede en tu memoria de aquí a 20 años, pero que sirve como un viaje emotivo por muchas horas donde, como siempre, nuestra misión será salvar al mundo.

Este análisis fue desarrollado gracias a una copia para Nintendo Switch enviada por Nintendo.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: Nintendo Switch

• DESARROLLADORA: Claytech Works

• GÉNERO: Rol

• DISTRIBUIDOR: Nintendo

• PUNTAJE: 8

VIDEO RECOMENDADO

Tráiler de lanzamiento de ‘Bravely Default II’