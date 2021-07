Devolver Digital tiene como principal costumbre publicar videojuegos diferentes y más que interesantes. Y como muestra, junto al estudio DANG, nos llega un título modesto en nombre e impresionante en jugabilidad: ‘Boomerang X’, un título que aporta muy poco en narrativa, pero lo compensas con una jugabilidad muy sólida y divertida.

LO PRIMERO

Argumentalmente, la historia de ‘Boomerang X’ está muy dilatada. Desde el inicio, no sabemos que somos ni cuál es nuestro propósito y al terminar, tampoco sabremos mucho más, solo conocemos que estamos en una isla y debemos buscar nuestro propósito. Nos encontraremos algunos personajes que aportarán un poco a la historia, pero en síntesis, es una excusa para el plato fuerte, que es la jugabilidad.

Lo mejor, sin lugar a dudas, es su idea jugable. Como el nombre lo indica, nuestra principal arma será un búmeran y como tal, puede servir como un arma a distancia que puede atacar al ser enviado como a su recepción. Cada vez que avancemos, veremos cómo aprenderemos movimientos nuevos para concluir en un espectáculo frenético de ataques y saltos imposibles.

Cada nivel está diseñado para ser terminado al superar cierto número de oleadas y estas terminan cuando eliminemos a un número específico de enemigos. Y eso es todo, el posicionamiento de enemigos en su mayoría está diseñado para que usemos todo nuestro arsenal de movimientos y esta es la mayor virtud de ‘Boomerang X’, ser un juego de jugabilidad ágil, adictivo y de mucha prueba y error.

En los primeros niveles, tendremos un cierto número de golpes antes de ver la ventana de ‘Game Over’, pero al pasar los niveles, este contador será solo un adorno ya que parte del reto es pasarlo sin recibir golpe alguno. La espectacularidad está asegurada y gracias a esta velocidad es que podemos ver uno de los mayores errores del juego, el framerate.

DETALLES

El juego se resiente mucho, al menos en Nintendo Switch, sin alcanzar los 30 cuadros por segundo estables. Se entiende que el juego alcance altos niveles de procesamiento debido a todo lo que pasa en pantalla y aquí es donde el juego debe resaltar ya que una caída puntual de rendimiento puede significar perder un golpe o incluso terminar la partida. Incluso he sufrido algunos errores que me han hecho reiniciar toda la partida para poder continuar, por lo que el rendimiento está a mucho de ser excelente.

GRÁFICA Y SONIDO

La banda sonora es muy genérica y en muchas ocasiones no vamos a disfrutarla, ya que la acción es tanta que no prestaremos atención. Visualmente, el juego tiene un buen diseño de arte, pero se queda opacada con la baja resolución general del juego y resulta entendible debido a ser un juego independiente y su presupuesto no ha sido muy grande.

La major virtud que tiene es su rejugabilidad. Al terminar el juego, podremos volver a jugar todo en una mayor dificultad y esto funciona de forma muy correcta ya que configura los niveles iniciales con nuevos enemigos para volver a empezar con una dificultad muy similar a la del final del juego.

CONCLUSIÓN

‘Boomerang X’ es una gran idea y funciona muy bien. Sus limitaciones hacen que la experiencia no sea la mejor, pero sigue siendo igual de disfrutable. Quizás su corta duración pueda ser un problema, pero lo soluciona con una forma genial. Si bien la historia es casi inexistente, ‘Boomerang X’ demuestra que con una jugabilidad sólida se pueden hacer grandes cosas y este pequeño trabajo puede ofrecer horas de diversión de calidad gracias a un modo de juego que engancha desde el primer momento.

Este análisis fue desarrollado gracias a una copia de ‘Boomerang X’ enviada por Devolver Digital para Nintendo Switch.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: Nintendo Switch, PC

• DESARROLLADORA: DANG!

• GÉNERO: Acción, Primera persona, Disparos

• DISTRIBUIDOR: Devolver Digital

• PUNTAJE: 8

Tráiler de lanzamiento ‘Boomerang X’

