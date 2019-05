Ya se puede hacer la reserva de 'Bloodstained: Ritual of the Night'[VIDEO]

505 Games anunció que ya se puede hacer la reserva de 'Bloodstained: Ritual of the Night' , el juego de rol, acción y horror gótico con desplazamiento lateral de Koji Igarashi, para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC (Steam y GOG).

El juego se lanzará a nivel mundial el próximo jueves 20 de Junio para los formatos de PlayStation 4, Xbox One, mientras que para PC lo hará dos días antes, el martes 18 de junio. En el caso de la versión para Nintendo Switch será el jueves 27 de Junio y en la eshop el martes 25 de Junio. El precio para todas las versiones será de 40 dólares.

'Bloodstained: Ritual of the Night' se desarrolla en la Inglaterra del siglo XVIII, en donde una fuerza paranormal ha invocado un castillo infestado por demonios, el cual posee además unos cristales con unos tremendos poderes mágicos. Es aquí, que asumiremos el papel de 'Miriam', una huérfana con una maldición que hace que su cuerpo se vaya cristalizando poco a poco.

Para salvar a la humanidad y a sí misma, ella debe luchar a lo largo del castillo mientras recoge, construye y desbloquea una gran variedad de armas, equipo y recompensas para derrotar al invocador 'Gebel' y sus innumerables secuaces y jefes del infierno que le esperan.

Como detalle extra, todos aquellos que reserven 'Bloodstained: Ritual of the Night' en Steam para PC (Digital) recibirán un descuento y los que lo reserven digital en la PlayStation Store recibirán un tema dinámico exclusivo de 'Bloodstained: Ritual of the Night' , así como los suscriptores de PlayStation Plus dispondrán de un descuento por su compra.