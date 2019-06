'Bloodstained: Ritual of The Night', el espíritu de un clásico que sigue vigente [RESEÑA]

Resulta interesante ver el resultado final de 'Bloodstained: Ritual of The Night' luego de los problemas y retrasos en el desarrollo. Y es que el título de 505 Games goza de un excelente acabado, una gran cantidad de enemigos, armas, magias, muy aparte de un gran contenido gratuito fuera del que ya posee. Sin ir muy lejos, es de los mejores que hemos visto este año a la fecha.

LA TRAMA

'Bloodstained: Ritual of The Night' nos ubica en el siglo XIX donde encarnaremos a 'Miriam', una huérfana quien junto a su amigo 'Gebel', caen en manos de un grupo de alquimistas. Debido a los experimentos de este grupo, el cuerpo de 'Miriam' será el receptáculo de unos misteriosos cristales, que la irán cristalizando, solo que antes del fatal experimento, ella cae en un profundo sueño y logra sobrevivir. En el caso 'Gabel', su destino resultó mucho peor. Diez años después de esto, 'Miriam' despierta, aún se encuentra maldecida, y como plus a esto, los demonios han emergido del inframundo para dominar el nuestro. Solo ella es capaz de detener este caos surgido de un misterioso castillo, que será el centro de todo este mal.

505 Games ha lanzado Bloodstained: Ritual of The Night en PS4, Xbox One, PC y Nintedo Switch.

MECÁNICAS

Desde un inicio, podremos descubrir que 'Bloodstained: Ritual of The Night' es un título duro, pero al mismo tiempo muy bueno en casi todos los aspectosy que en ningún momento resulta aburrido, ya que tendremos retos en todo momento, gracias a la gran cantidad de bestias y seres que pululan en todos los niveles.

Debo mencionar que el elemento más característico y novedoso de este título son los fragmentos. Como ya sabemos, 'Miriam' sufre de una maldición que afecta a su cuerpo y que se irá cristalizando. Pero es esta misma maldición la que le permite ser la receptora de estos fragmentos, que le otorgan una gran cantidad y variedad de poderes y ataques.

Estos fragmentos podemos dividirlos en cinco grupos: 'Disparador', 'De Efecto', 'Direccional', 'Encantado' y 'Familiar', los que nos brindan la posibilidad de realizar ataques de fuego o agua, entre muchos otros más, además del 'teletransporte', que será vital para seguir con nuestra aventura. A esto, podremos invocar ayudantes en los combates, como un caballero o un hada, quienes nos brindarán un muy variado soporte. Y si esto no bastase, podremos ir adquiriendo diversas habilidades a lo largo del juego, como el doble salto o nadar. Estos fragmentos los podremos encontrar cuando acabemos con ciertos enemigos o desarrollando diversos tipos de acciones.

Ademas de esto, 'Bloodstained: Ritual of The Night' ofrece elementos de juego de rol al más puro estilo de 'Castlevania', y muy aparte de contar con la misión principal del título, tendremos misiones secundarias, y aunque estas son las típicas misiones de mandado, en las que eliminaremos a ciertos enemigos, o entregar algunos objetos, le dan cierta variedad al videojuego.

El mapa que ofrece 'Bloodstained: Ritual of The Night' es inmenso ycontará con una gran cantidad de posibilidades. Completarlo en su totalidad requerirá de muchas horas, que podrán ser nuestra adicción y perdición al mismo tiempo, ya que tendremos que pasar varias veces por ciertos lugares, ya que estos recién serán accesibles cuando seamos poseedores de los fragmentos. A esto, los puntos de guardado y 'teletransporte' estarán presentes, y nos darán un respiro a nuestra peligrosa aventura.

En el castillo, eje central de esta historia, podremos recibir ayuda de otros personajes, como por ejemplo, 'Johannes', quien transformará los materiales o recetas en armas o platos. O por otro lado, podremos visitar la tienda de 'Dominique', en donde podremos comprar y vender objetos. Y si nuestro atuendo o peinado no son de nuestro agrado, pues tendremos también un peluquero que podrá nuestro aspecto.

GRÁFICAS Y AUDIO

El apartado visual es realmente muy bueno, y es que no se ha descuidado detalle alguno. Todas las zonas o lugares que podremos visitar gozan de un trabajo absolutamente increíble y llamativo. Además, los enemigos a los que haremos frente no se quedan atrás, el bestiario es muy amplio y su diseño es remarcable. 'Bloodstained: Ritual of The Night' goza de una paleta de colores muy variada, y aunque por momentos tenemos colores llamativos y contrastes muy marcados, todo luce de forma increíble.

El título de 505 Games y ArtPlay llega con voces en inglés y japonés con subtítulos en español, y aunque en aún que otro momentos podremos tener alguna que otra falla, todo se entiende de manera correcta. El título ofrece unas trece horas de duración, aunque con todo lo que ofrece estamos seguros que esta cantidad queda corta.

CONCLUSIÓN



'Bloodstained: Ritual of The Night' es un gran título, y aunque nos hemos topado con algún que otro problema o detalles técnico ('bug'), goza de una gran cantidad de posibilidades resultando ser una compra indispensable para todo fanático del género. Goza de una gran aventura, es muy completo y cuidado, demostrando que las fórmulas que son buenas nunca pasarán de moda. 'Bloodstained: Ritual of The Night' es una auténtica joya.



FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch

• DESARROLLADORA: Artplay

• GÉNERO: Arcade, Plataformas, Acción

• DISTRIBUIDOR: 505 Games

• ​PUNTAJE: 9.2