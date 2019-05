'Blood & Truth': Acción pura y de la mejor en modo realidad virtual [RESEÑA]

Mes tras mes vemos cómo el catálogo de PlayStation VR va sumando títulos con los cuales podemos pasar grandes momentos, como por ejemplo 'Astro Bot: Rescue Mission' , el cual pensé que era el mejor título para este periférico, hasta ahora.

Pero ha llegado a nuestras manos la evolución de ' London Heist'; me refiero a 'Blood & Truth' , un título en el que volvemos al mundo criminal de la ciudad de Lóndres bajo la promesa de convertirnos en estrellas de una épica película de acción y dejarnos sorprendidos en todo momento.

LA FAMILIA

​

Lo primero que debo destacar en 'Blood & Truth' es el peso narrativo del título, ya que aquí no encontraremos un título en el que solamente deberemos disparar y nada más. El mundo en el que se desarrolla la trama del título es realmente increíble gracias a una historia sobre la mafia londinense con ciertos clichés, pero que realmente atrapa.

En 'Blood & Truth' encarnaremos a 'Ryan Marks', agente de las operaciones especiales británicas (SAS), quien tras una misión en el Oriente Medio, recibe la triste noticia de que su padre ha fallecido. Ahora bien, el negocio familiar no es del todo legal, ya que la familia de nuestro protagonista es dueña de casi toda la mayor parte de la mafia europea, y como es obvio, a la muerte de la cabeza de este grupo el resto de las familias no van a detenerse en dejar pasar esta oportunidad. Dejamos este punto aquí para no malograr la experiencia de nadie.

EL ÚLTIMO HÉROE DE ACCIÓN

​

Todo se desarrolla como si se tratase de una película, y es que los niveles son básicamente escenas de video al más puro estilo de 'London Heist', pero en este caso mejoradas notablemente, tanto en sus escenarios o acciones interactivas en estos, por ejemplo. Su acción y forma de juego nos mete de lleno en el juego en todo momento gracias al excelente trabajo de London Studio, como también el de los actores que interpretaron a los diferentes personajes.

'Blood & Truth' ya se encuentra disponible para PS4, y cuenta con soporte para PlayStation VR. 'Blood & Truth' ya se encuentra disponible para PS4, y cuenta con soporte para PlayStation VR.

Además, en sus casi 20 capítulos los cuales podremos completar en poco más de una tarde, vamos a poder apreciar como es que podríamos catalogar a 'Blood & Truth' como un juego de 'disparos sobre rieles' de no ser por que gran parte de las ocasiones en donde controlamos a nuestro personaje seremos nosotros los que decidiremos hacia dónde ir o que cobertura usar gracias al trabajo de los 'nodos' y apretando el botón de PS Move, o mirando hacia un determinado lugar.

Otro de los puntos que me llamó la atención es con relación a la lectura de movimientos para el uso de las armas ya que mi mayor problema en el juego fue cuando jugué con dos PS Move. Al tener dicha configuración me resultó un tanto complicado simular sujetar un rifle con cierta precisión. Caso contrario a todo esto fue cuando solo utilicé un PS Move, vale decir llevando una sola arma. Todo resultó increíblemente mejor. Por otro lado, el manejo de cámara es bueno aunque se pudo añadir otra al juego y aprovechar otro tipo de escenas.

Detalle extra, pude probar también 'Blood & Truth' utilizando el Dualshock como control, y debo decir que la experiencia de juego sigue siendo muy buena, aunque queda relegada si la comparamos con la del uso del PS Move. Ser un héroe de acción sin poder mover lo brazos no es lo mismo.

'Blood & Truth' ya se encuentra disponible para PS4, y cuenta con soporte para PlayStation VR. 'Blood & Truth' ya se encuentra disponible para PS4, y cuenta con soporte para PlayStation VR.

GRÁFICA Y SONIDO

​

Debo decir que en este apartado hay cierto detalles a tener en cuenta. Y es que el título se luce cuando estamos en medio de un enfrentamiento con disparos a diestra y siniestra por todo lo alto llegando a ser de lo mejor en PlayStation VR ofreciendo escenarios llenos de detalles y una sensación de estar dentro de una película en todo momento.

Aunque por otro lado, en los momentos más tranquilos pude apreciar cierto nivel de desdibujado a lo lejos; o por otro lado, cuando tenemos un personaje demasiado cerca, si bien podremos apreciar un gran trabajo en lo referente a sus animaciones y expresiones, pude ver algunos que otros dientes de sierra, pero fuera de esto, la experiencia de juego es realmente buena en cualquiera de sus dos dificultades o en los desafíos que nos propone el título.

Con relación al sonido, este ayuda a que la experiencia que nos ofrece 'Blood & Truth' sea mejor. Además, el título llega doblado al español y no nos perderemos detalle alguno de su historia. Por otro lado, los actores de doblaje desarrollaron un gran trabajo, y la sincronización labial resulta ser buena. Los efectos son contundentes para las armas, explosiones y de toda destrucción que podamos apreciar. Como punto extra, la banda sonora mezcla de manera correcta los temas de acción con otros de corte hip-hop dependiendo del momento.

'Blood & Truth' ya se encuentra disponible para PS4, y cuenta con soporte para PlayStation VR. 'Blood & Truth' ya se encuentra disponible para PS4, y cuenta con soporte para PlayStation VR.

EL FÍN

​

'Blood & Truth' es una gran experiencia y de las mejores dentro del catálogo de PlayStation VR. Espero que Sony siga brindando más apoyo a su periférico con títulos y propuestas como esta, un título que está por encima de una demo técnica y que es gran videojuego.

Si tienes un casco de PlayStation VR 'Blood & Truth' es un título que tienes que tener de forma obligatoria. Un videojuego que si bien no es perfecto, es una experiencia divertidísima que nos lleva a ser parte de película de acción y demuestra de forma clara que la realidad virtual recién está comenzando.

Para el desarrollo de este análisis contamos con una copia digital que PlayStation nos envió.



FICHA

​

• PLATAFORMA: PlayStation 4

• DESARROLLADORA: London Studio

• GÉNERO: Acción, Realidad virtual, Disparos en primera persona

• DISTRIBUIDOR: PlayStation

• PUNTAJE: 9