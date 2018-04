Muy pronto, ' Heroes of the Storm' estará por recibir a un nuevo personaje. Así es, este lunes Blizzard ha anunciado que Deckard Cain, el sabio, muy pronto estará disponible en el MOBA gracias a una próxima actualización, la cual llegará con algunos cambios, pero lo mejor de todo es que ya puedes probar los poderes de Deckard Cain.



El nuevo héroe ya se encuentra disponible y podrás jugar con él hasta el 23 de abril. Gracias al nuevo video podemos conocer un poco más acerca de sus habilidades defensivas y de curación, como también otras de corte ofensivo, entre las cuales destaca el Cubo horádrico, el Pergamino de sellado y Lorenado.



Sobre su liberación definitiva no se han dado mayores detalles, pero se especula que sea este mes de abril o en tal caso el próximo mes de mayo. Recordamos que 'Heroes of the Storm' está disponible en PC y Mac.