Para todos los amantes de Blizzard hay muy buenas noticias. Y es que la BlizzCon de este año ya cuenta con fecha de lanzamiento. Así es, la convención de la desarrolladora estadoounidense, se estará desarrollando en el centro de convenciones de Anaheim, California, a inicios del mes de noviembre, los días 2 y 3 de dicho mes.

El precio de los tickets serán de 200 dólares, y se pondrán a la venta desde el miércoles 9 de mayo y sábado 12 de mayo.

La BlizzCon es uno de los eventos de videojuegos más importantes del año. Allí, los jugadores de todo el mundo tienen la oportunidad de relacionarse y debatir sobre su pasión en común, aprender más sobre los mundos y juegos de Blizzard directamente a través de sus creadores, alentar a sus estrellas favoritas de esports en competencias de nivel mundial y mucho más.

En el evento del año pasado, con boletos agotados, la audiencia colmó el Anaheim Convention Center y millones de espectadores disfrutaron desde sus casas con las transmisiones en vivo gratuitas y el Boleto virtual de la BlizzCon.



Y como plus a todo esto, es más que seguro que este año, durante el desarrollo del evento, se esperan grandes anuncios. Aunque este año habrá una ligera variante; ya que un poco antes, y durante la semana inaugural de la convención entre el 25 al 29 de octubre en la Blizzard Arena de la ciudad de Los Ángeles, se estarán desarrollando las rondas iniciales de las finales de los torneos mundiales de StarCraft II, Heroes of the Storm y World of Warcraft.

Dichas competencias llegarán a su fin al mismo tiempo que las competencias globales de Overwatch y Hearthstone.