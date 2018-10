'Black Clover: Quartet Knights': Vive las aventuras del anime convertido en videojuego [RESEÑA]

Hablar de ' Black Clover: Quartet Knights' es mencionar a Yuki Tabata quien inició el manga de 'Black Clover' hace unos tres años atrás. Una franquicia que ha logrado obtener gran popularidad en muy poco tiempo, llegando a estrenarse una serie anime en TV en el último año y ahora su videojuego como parte de un proyecto de Bandai Namco que apunta directamente a los fans de la serie.

'Black Clover: Quartet Knights' nos ofrecerá una trama totalmente nueva, incluso para los mismos seguidores del manga/anime. El gran protagonista de esta historia es 'Yami', el líder del escuadrón 'Toros Negros', aunque en una versión más jóven de él mismo. Su historia está muy bien llevada, y digna de un OVA, ya que los combates resultan más que interesantes, y pese a que en primera instancia podemos apreciar diversos hechos que pueden resultar un tanto confusos, el título ofrece una historia que embona perfectamente pero de una duración breve.

Luego de haberlo jugado, me ha quedado claro que el modo historia es la excusa perfecta para introducir a todos a las mecánicas del título de Bandai Namco, enseñando los controles básicos, los cuales nos son muy complicados, como también los diversos modos de juego que podremos encontrar, o incluso los "Desafíos", perfectos para todos aquellos que buscan algo más de práctica.

El otro punto atractivo en 'Black Clover: Quartet Knights' es su modo multiplayer. Es aquí en donde, al enfrentar a otros jugadores, descubriremos el verdadero valor de este título. Los enfrentamientos serán realmente divertidos, ágiles y dinámicos en sus tres modos de juego: control de zona, caza del tesoro y captura la bandera.

Y aunque esta modalidad no goza de tener un amplio grupo de personajes para escoger, todos gozan de características y habilidades muy diferentes. Aquí, podremos elegir entre cuatro clases distintas: guerrero, tirador, sanador y apoyo. Luego de la elección podremos combatir, junto a nuestros compañeros de armas, en los distintos niveles o escenarios. Y si la partida no encuentra jugadores para completar los equipos, será la misma CPU la que completará las vacantes con bots en forma aceptable y equilibrada.

'Black Clover: Quartet Knights': Vive las aventuras del anime convertido en videojuego. (Bandai Namco/Difusión) 'Black Clover: Quartet Knights': Vive las aventuras del anime convertido en videojuego. (Bandai Namco/Difusión)

En la personalización y lo técnico del juego, 'Black Clover: Quartet Knights' tiene dos apartados: cosmético y con impacto en partida. El primero se basa solamente atuendos alternativos y se pueden comprar con la misma moneda del juego; mientras que el segundo nos permitirá potenciar con ciertas habilidades a nuestro personaje, aunque esto solamente afecta al modo multiplayer. Es así que cada personaje contará con tres modos: estándar, ofensivo y defensivo, y al mismo tiempo cada uno tendrá diversas cartas que podemos aplicar para obtener efectos múltiples en el juego.

En el apartado técnico el título de Bandai Namco no es algo que llame la atención. Este cumple básicamente con lo que se puede esperar en esta generación. Eso sí, los personajes se mantienen fieles a los ya conocidos en el manga/anime. Gráficamente no destaca, no es una maravilla visual, pero no tiene caídas de frame y corre de forma estable.

En conclusión, Bandai Namco ofrece con 'Black Clover: Quartet Knights' un título interesante, en especial para todos aquellos fans de la franquicia. Es una entrega fiel que permite revivir combates del manga/anime, aunque la falta de personaje puede pasar factura. No me extrañaría que otros 'Caballeros Mágicos' lleguen como DLC o en próximas entregas.

'Black Clover: Quartet Knights' es ágil, dinámico y con una buena, aunque breve, historia. Así que si eres uno de los que siguen su manga y anime, no tienes excusa para perdértelo, y aquellos que solo buscan un reto podrían considerar la opción de comprarlo.