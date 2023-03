Pocos son los títulos que se atreven a salir de su zona de confort como es el caso de ‘Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon′, y es que cuando un videojuego se desarrolla notablemente dentro de un género y este prácticamente lo representa, se ve casi imposible que los desarrolladores experimenten con nuevas mecánicas y/o géneros.

Los títulos de la saga Bayonetta siempre se han destacado por ser un representante del ‘hack´n slash: , donde los movimientos desenfrenados y las luchas cuerpo a cuerpo predominan, una serie de títulos con acción a raudales, donde la historia es absorbida por mecánicas adictivas y secuencias hipnotizantes, solo que esta nueva entrega presenta cambios.

Lo nuevo de la franquicia plantea un cambio total al sistema de juego ya conocido en entregas previas.

COMO UN CUENTO

‘Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon′ representa la última entrega de esta mítica saga, con un título a especie de precuela que narra los orígenes de la pequeña ‘Cereza′, antes de ser conocida como ‘Bayonetta′, la bruja de umbra más irreverente y sensual del mundo de los videojuegos.

Esta más reciente entrega cambia radicalmente toda la fórmula original de los títulos de esta franquicia, apostando por la aventura, la exploracion y la resolución de rompecabezas. Un título con un apartado artístico totalmente nuevo y con un diseño que asemeja a encontrarnos dentro de una historia narrada a través de un viejo libro de cuentos, en donde nuestra protagonista inicia un viaje en búsqueda tratando de encontrar la forma de rescatar a su madre a través de un bosque prohibido.

Es así que la pequeña Cereza inicia sus primeros pasos para llegar a ser toda una bruja aprendiendo de ‘Morgana′. Desde hacer los quehaceres del día a día, hasta tratar de invocar demonios del infierno, para luego tratar de controlarlos.

Durante un día de entrenamiento con ‘Morgana′, ‘Cereza′ tiene una visión de un joven que le dice que se dirija al bosque de ‘Avalón′ y que busque a un lobo blanco. Ahí obtendrá el poder necesario para rescatar a su madre.

Es así que la pequeña coge un pequeño muñeco de trapo con forma de gato llamado ‘Ceshire′ y desobedeciendo las advertencias de ‘Morgana′ se adentra en la profundidad del boque de místico. Un lugar tenebroso y peligroso, propiedad de las hadas, quienes gustan de atrapar en su interior a las brujas sin permitirles el retorno.

Tras el primer ataque de las hadas hacia la pequeña ‘Cereza′, esta logra invocar a un demonio, quien, al no poder ser contenido por el cabello de la pequeña, opta por poseer al pequeño ‘Ceshire′. Es en este momento que ambos inician con una precaria unión, en la que el demonio ayudara a ‘Cereza′ a dar encuentro al lobo blanco y la pequeña lo ayudara a regresar al infierno. En realidad, porque no hay ningún demonio que quisiera estar dentro de un muñeco de peluche.

OBEDECE LAS REGLAS

Con respecto a las mecánicas de juego, estas demuestran que no solo se requiere recurrir a la acción para hacer un título de ‘Bayonetta′ entretenido. Y es que ambos personajes pueden ser controlados cada uno con un control distinto. Mientras con el derecho se controla al gato, con ataques, esquivas, con el otro controlaremos a ‘Cereza′ y sus ataques mágicos. Los cuales en muchos casos tienden a revelar zonas ocultas o paralizar momentáneamente a los enemigos.

Al ser una mezcla entre soporte y ataque. Este par de aventureros deberán trabajar a la par para avanzar a través del mortal bosque repleto de hadas y seres que harán lo posible por dejar a nuestros protagonistas atrapados en su interior.

Detalles aparte, el grande y regordete ‘Ceshire′ no solo se dedicará a atacar a los objetivos de la pequeña bruja, sino también aprenderá una serie de ataques elementales, los cuales tendrá que desbloquear y desarrollar conforme progrese en la aventura.

Estas mecánicas no solo permiten que el titulo pueda ser jugado en cooperativo, sino también que en muchas ocasiones se tenga que combatir contra criaturas o jefes haciendo uso de las habilidades de ambos protagonistas mientras se controlan en paralelo. Con situaciones que van desde parálisis, esquive, ataque y hasta un pequeño ‘parry ′. El equipo desarrollador de PlatinumGames, demuestra una vez más que se pueden adaptar mecánicas simpes y adictivas a cualquier tipo de género.

Adicionalmente a todo lo visto, el titulo también comprende con ciertas capas de recolección y gestión, mediante el uso de un árbol de habilidades, los cuales permitirán desarrollar más poderes y habilidades de ataque de ambos personajes.

ARTE MÍSTICO

Con respecto al apartado artístico, este presenta un diseño de cuento infantil, con transiciones de giro de página. Una paleta de colores que asemeja diseños a mano, un fondo que es prácticamente un lienzo en blanco. Y unos personajes con rasgos exagerados, bajo un diseño que asemeja a las caricaturas dentro del diseño de los dos personajes.

El apartado sonoro no defrauda en nada, con tonadas clásicas y melodiosas hasta un doblaje al inglés británico de los personajes que encajan muy bien en el acento de ‘Bayonetta′ y sobre todo complementan el universo fantástico y épico de la aventura.

CONCLUSIÓN

Sin lugar a dudas que ‘Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon′ es un título que cuenta una historia con un muy interesante a nivel de intriga, el cual engancha de principio a fin. Mediante una construcción de personajes simples pero que buen nivel de conexión con el jugador. Y todo esto bajo un apartado artístico muy bien elaborado, diseños armoniosos y una mecánica de juego con una curva de dificultad no tan pronunciada pero que rosa el límite de lo adictivo. Al intentar controlar a ‘Cereza′ y ‘Ceshire′ en simultaneo en un enfrentamiento contra varios enemigos o un solo jefe de nivel. Un título que hace más que contar los orígenes de una de las brujas más famosas de los videojuegos.

El análisis de ‘Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon′ fue desarrollado gracias a una copia digital enviada por Nintendo para Nintendo Switch.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: Nintendo Switch

• DESARROLLADORA: Platinum Games

• GÉNERO: Acción, Combate

• DISTRIBUIDOR: Nintendo

• PUNTAJE: 8.5

Tráiler de lanzamiento de ‘Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon′