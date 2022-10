‘Batman’ es uno de los personajes más icónicos de la industria del cómic y, con el perdón de ‘Sp|ider-Man’, es la figura con los mejores videojuegos en la actualidad. Si bien ahora estamos a la espera de ‘Suicide Squad’ de Rocksteady, hoy nos reúne un título que se aleja de ese universo y nos propone una premisa más que interesante: ‘Batman’ está muerto.

En la nueva entrega de la franquicia, podremos seleccionar a uno de los cuatro discípulos del hombre murciélago.

TODO QUEDA EN FAMILIA

Sin duda es una idea muy potente (y muy arriesgada) que el defensor de ‘Gotham’ ya no esté entre nosotros ya que toda la presión cae en la conocida ‘batifamilia’: ‘Nightwing’, ‘Red Hood’, ‘Batgirl’ y ‘Robin’. Este recurso es una forma interesante de darle un giro a la franquicia ya que ‘Batman’ se encuentra en un segundo plano, pudiendo explorar mucho más a los demás personajes.

Es muy interesante ver cómo estos personajes trabajan entre sí, como discuten y como buscan cooperar para conseguir lo mejor para ‘Gotham’. Lamentablemente, fuera de eso, cada personaje tiene un nulo desarrollo y son un tanto planos. El carisma es un elemento que debe estar presente para simpatizar con los personajes pero lamentablemente ninguno logra sostenerse por sí solo.

VARIANTE

Los seguidores de ‘Batman’ deben hacer frente a los conocidos enemigos de ‘Gotham’, incluso a la ‘Corte de los Búhos’, una sociedad organizada en tiempos antiguos y que domina la ciudad desde las sombras. Aquí observamos el primer acierto, los villanos. Si bien hay muchas caras conocidas, que se centre alrededor de este grupo el cual hace que tengamos una trama nueva que no ha sido muy explorada.

Este acierto también arrastra un problema: el público objetivo. Si bien está ambientado en el universo de ‘Batman’, ‘Gotham Knights’ tienen tantos detalles enfocados a los fanáticos de los cómics, por lo que si una persona que solo conoce al hombre murciélago quiere entrar, difícilmente conocerá a algunos personajes, sus motivaciones y principios y demás. Pertenecer al universo de ‘Batman’ pero no al ‘Arkhamverse’ de Rocksteady hace que sea un extraño título independiente donde la sensación que existe mucho contexto inaccesible para el jugador es constante.

MIENTRAS TANTO

‘Gotham Knights’ fue desarrollado por WB Montreal, responsables de ‘Arkham Origins’, por lo ya conocen el modo de juego de la serie ‘Arkham’ pero en este caso se siente diferente. Si bien los movimientos están muy bien coreografiados y corren con mucha fluidez, no cuentan con esa fuerza y contundencia característica a la hora de realizar los movimientos. Eso sin contar que básicamente los cuatro personajes se juegan de forma similar, con algunas pequeñas diferencias.

‘Gotham Knights’ se define como un juego de rol y acción, eso es algo bastante bueno porque nos invita a que cada jugador pueda escoger no solo su personaje favorito, sino también su modo de juego. Lamentablemente, el planteamiento de este sistema es algo incoherente y hay momentos en que esta mecánica pasa a un tercer plano. Como juego de aventuras, cumple por momentos e incluso si mencionamos las partes de investigación, el juego no logra encajar correctamente. ‘Gotham Knights’ quiere juntar todas las mecánicas vistas en el universo del personaje y si bien acierta en todas ellas, no logra resaltar en ninguna.

CIUDAD GÓTICA

‘Gotham’, como escenario, siempre es increíble de recorrer y ahora tenemos diferentes formas de hacerlo, ya sea a través de una moto o mediante el gancho de nuestro personaje. ‘Gotham’ continúa siendo esa ciudad lúgubre y desolada que recordamos, aunque en esta ocasión, se siente muy vacía. Tener un espacio tan icónico tiene sus ventajas y todo depende que tan bien sea aprovechado, pero con sus luces y sombras, este diseño de Gotham es un ligero acierto dentro del título.

El doblaje latino es de muy buena calidad y aunque no llega a tocar el sobresaliente de la saga ‘Arkham’, es un trabajo muy notable y digno de ser jugado.

POLÉMICA

El gran punto es que sea un juego exclusivo de la actual generación. Gráficamente no es un juego que explota la actual generación de consolas, es mas, se puede decir que ‘Arkham Knight’ tiene mucho mas detalle y se ve mucho mejor. Incluso los 30 cuadros por segundo que fueron defendidos no son constantes, lo que hace que no sea un juego estable y se siente muy poco pulido. ‘Gotham Knights’ es un juego que claramente pudo salir para PlayStation 4 o Xbox One.

CONCLUSIÓN

Con muchos aciertos, desaciertos y muchas dudas, ‘Batman: Gotham Knights’ es un juego que busca hacerse espacio dentro del universo de ‘Batman’. La dirección es correcta pero ha sufrido de las consecuencias de muchas decisiones que no han favorecido al desarrollo. ‘Gotham Knights’ es un juego que apuntaba muy alto y no ha logrado consolidarse del todo. Completamente eclipsado por el nuevo juego de Rocksteady, será curioso pensar en cómo será recordado este título en los próximos años.

El análisis de ‘Batman: Gotham Knights’ fue desarrollado gracias a una copia digital del título enviada por Warner Bros. Games.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PlayStation 5,Xbox Series X, PC

• DESARROLLADORA: WB Games Montreal

• GÉNERO: Acción, Rol, Aventura

• DISTRIBUIDOR: Warner Bros. Games

• PUNTAJE: 7.5

Tráiler de lanzamiento de ‘Batman: Gotham Knights’