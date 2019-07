Bandai Namco revela nuevos tráilers de 'Code Vein' y 'One Punch Man: A Hero Nobody Knows' [VIDEOS]

Bandai Namco aprovechó el Animexpo 2019, evento que se desarrolla en la ciudad de Los Ángeles, para revelar nuevos detalles y tráilers de dos muy esperados videojuegos:'Code Vein' y 'One Punch Man: A Hero Nobody Knows'.

Sobre 'Code Vein', la compañía japonesa presentó grandes novedades acerca de este título. Una de estas fue la animación de apertura del título, además de el anuncio de la edición especial 'Revenant Bundle', la cual contendrá una copia del videojuego, un estuche de metal, una figura de 'Mia Karnstein', la banda sonora del título y un libro de arte digital.

'Code Vein' llegará a PlayStation 4, Xbox One, and PC el 27 de setiembre próximo.

Otra de las novedades que Bandai Namco presentó fue un nuevo tráiler de 'One Punch Man: A Hero Nobody Knows', en el que se pudo apreciar nuevos personajes que estarán presentes como 'Vaccine Man', 'Mosquito Girl', 'Carnage Kabuto', y 'Deep Sea King'.

Por el momento no se ha revelado fecha exacta para el lanzamiento de este título, así que solo nos queda esperar mayor información al respecto.

'One Punch Man: A Hero Nobody Knows' está siendo desarrollado para PS4, Xbox One y PC.