Bandai Namco aprovechó el desarrollo del evento en línea ‘Summer Game Fest’ para revelar grandes novedades acerca de sus próximos títulos a ser publicados, como ‘Tales of Arise’, ‘House of Ashes’ y ‘Elden Ring’.

En el caso del primero, se reveló un nuevo tráiler el cual permite conocer nuevos detalles acerca de la trama del título como nuevas secuencias de juego. ‘Tales of Arise’ saldrá a la venta para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC el próximo 10 de setiembre de 2021.

Pasando a ‘House of Ashes’, Bandai Namco presentó un nuevo tráiler el cual reveló la fecha de lanzamiento de este nuevo capítulo de la saga ‘The Dark Pictures’. Así es, ‘House of Ashes’ saldrá a la venta el 22 de octubre para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC.

Y con relación a ‘Elden Ring’, la compañía japonesa presentó un nuevo tráiler el cual permite apreciar sus mecánicas y forma de juego. Pero además de esto, se reveló su fecha de lanzamiento, 21 de enero del 2022 para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC.

Nuevo tráiler de ‘Elden Ring’