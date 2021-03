Uno de los próximos lanzamientos de la compañía japonesa Bandai Namco, ‘Tales of Arise’, lanzó nuevo material.

Luego de mucho tiempo, el nuevo video del título de la reconocida franquicia de juego de rol muestra nuevas secuencias del videojuego.

‘Tales of Arise’ presentará una trama en la que dos personajes, ‘Shionne’ y ‘Alphen’, deberán unir fuerzas y luchar por la libertad de ‘Dahna’. Es así que podrán ver a ‘Shionne’, una chica del planeta ‘Rena’, quien tiene la maldición de ‘Espinas’, lo que causa dolor a cualquiera que toca, y ‘Alphen’ es un joven del planeta ‘Dahna’ que no siente dolor y no posee recuerdo alguno.

Se espera que muy pronto se revelen nuevos detalles del títlo. ‘Tales of Arise’ llegará a PlayStation 4, Xbox One y PC.

VIDEO RECOMENDADO

Nuevo tráiler de ‘Tales of Arise’