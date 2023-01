Uno de los próximos lanzamientos en el mundo de los videojuegos es ‘Tales of Symphonia Remastered’ de Bandai Namco, y con motivo de esto la compañía japonesa ha publicado el primer episodio de ‘Tales of Symphonia: The Animation’.

Este nuevo material nos permitirá apreciar y revisitar la trama de este gran título de rol, pero desde una nueva perspectiva, una la cual nos permite ver la conexión entre dos mundos, ‘Sylvarant’ y ‘Tethe’alla’.

Por otro lado, este anime, y al igual que el videojuego, nos permite seguir las aventuras de ‘Lloyd’ y su grupo de amigos mientras buscan salvar el mundo de ‘Sylvarant’ sin que ‘Tethe’alla’ vea su ocaso debido a esto.

Esta serie animada se publicará de forma semanal, y tendrá en total once episodios, los cuales además llegarán con suntítulos en español. ‘Tales of Symphonia Remastered’ saldrá a la venta el próximo 17 de febrero para PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch, y será compatible con PlayStation 5 y Xbox Serie X|S.

Primer capítulo de ‘Tales of Symphonia: The Animation’