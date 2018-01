Bandai Namco: Mira el primer tráiler de 'One Piece: World Seeker' [VIDEO]

Es sabido que los títulos de la franquicia One Piece son muy populares entre los fans del anime, y sus videojuegos no son la excepción, es por eso que Bandai Namco presentó el primer video con gameplay de ' One Piece: World Seeker', en el que nuevamente veremos a 'Monkey D. Luffy' y la tripulación del 'Sombrero de Paja'.



Este material fue presentado durante el Taipei Game Show, celebrado en la ciudad de Taiwán. En el podemos apreciar a 'Luffy' explorando lo que será el mundo abierto del título, además de apreciar algunas de las habilidades del conocido pirata.

Por otro lado, pese a ver las nuevas habilidades de combate de Luffy, no se ha mostrado nada sobre enemigos específicos o jefes de turno, dejando la intriga a los fans de la franquicia. ¿A quien enfrentaremos?



Es cierto que este nuevo título aún no cuenta con una fecha de lanzamiento oficial, pero todo apunta a que 'One Piece: World Seeker' llegará este año a PS4, Xbox One y PC.