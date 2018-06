Bandai Namco presentó muy variados títulos en su showcase durante el E3 de este año. Aquí traemos un resumen del mismo.

Dragon Ball FighterZ (Nintendo Switch)

​El E3 de este año ha servido para que Bandai Namco anuncie que Dragon Ball FighterZ estará disponible en Sudamérica para Nintendo Switch, aunque en fecha por confirmar. El juego ya se encuentra disponible para PS4, Xbox One y PC, vía STEAM.

My Hero One´s Justice

El título basado en la saga de anime/manga, ya cuenta con fecha de lanzamiento oficial para nuestra región. My Hero One´s Justice llegará el próximo mes de octubre a Sudamérica para PS4, Xbox One, PC vía STEAM y Nintendo Switch.

Soul Calibur VI

La nueva entrega de la reconocida saga de juegos de pelea 3D cuyos luchadores utilizan armas de mano, estará disponible en Sudamérica el 19 de octubre para PS4, Xbox One y PC, vía STEAM. Situado en el siglo 16, Soul Calibur VI lleva a los jugadores a un viaje de descubrimiento para conocer secretos que encierra la saga. Soul Calibur VI contará con dos ediciones especiales para coleccionista con diversos ítems.

Naruto to Boruto: Shinobi Striker

La franquicia Naruto regresa con una nueva experiencia, Naruto to Boruto: Shinobi Striker. Los jugadores podrán crear y personalizar su propio avatar de Naruto. Además, contará con acción acrobática. El título presenta combate por grupos de cuatro luchadores.

Code Vein

En un futuro no muy lejano, un misterioso desastre ha traído al colapso al mundo tal como lo conocemos. Rascacielos elevados, alguna vez símbolos de prosperidad, ahora son tumbas sin vida del pasado de la

humanidad. En el centro de la destrucción, yace una sociedad

secreta de Resucitados llamada Vein . Esta fortaleza es donde los pocos que quedan en vida luchan por sobrevivir, bendecidos con dones de poderes a cambio de sus recuerdos y una sed insaciable de sangre.