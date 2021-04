Luego de casi tres años sin tener mayore novedades, Bandai Namco sorprendió a todos con un anuncio para el título competitivo-cooperativo desarrollado por Soleil, ‘Naruto to Boruto: Shinobi Striker’.

Y es que luego de que este título ha recibido 25 personajes en forma de contenido descargable desde que fue lanzado, mejoras y mucho más, los productores en Bandai Namco Entertainment, Niino y Ueno, han confirmado que el videojuego tendrá una cuarta temporada.

Esta nueva temporada dará inicio el segundo trimestre de este año, vale decir entre mayo a junio. Además, añadieron que esta girará entorno al tema de ‘Regeneración’.

Como plus a todo esto, se confirmó también que llegarán cinco personajes nuevos junto a sus respectivos ‘jutsu’. Y si aún no han jugado este título pueden acceder a la versión de prueba llamada ‘Naruto to Boruto: Shinobi Striker Lite’, aunque solo permite tener partidas de jugador contra jugador.

Anuncio de la cuarta temporada de ‘Naruto to Boruto: Shinobi Striker’

TE PUEDE INTERESAR