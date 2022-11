Con motivo del décimo aniversario de la franquicia ‘Sword Art Online: Last Recollection’, Bandai Namco anunció un nuevo videojuego de la misma, el cual llegará en algún momento del próximo año.

Así es, la compañía japonesa anunció ‘Sword Art Online: Last Recollection’, título que además ha sido confirmado para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X y PC.

Cabe señalar que la trama de esta entrega se desarrollará durante los hecho del arco de ‘War of Underworld’, aunque revelarán hechos originales dentro de la misma, como desenmascarar al ‘Caballero Oscuro’, nuevos desafíos y mucho más.

Detalles aparte, este nuevo videojuego de Bandai Namco permitirá jugar tanto en solitario como en modo cooperativo con hasta cuatro gamers.

‘Sword Art Online: Last Recollection’ ofrecerá una historia completamente nueva, la cual además explorará lo que hubiese pasado si los héroes no hubiesen encontrado su trágico final en ‘War of Underworld’.

Nuevo tráiler de ‘Sword Art Online: Last Recollection’

