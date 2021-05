Luego de lo que fue una filtración a inicios de mes, Bandai Namco ha confirmado que ‘Ni no Kuni II: Revenant Kingdom’ saldrá a la venta para Nintendo Switch en setiembre.

Esto se ha revelado gracias a un nuevo tráiler, el cual indica que ‘Ni no Kuni II: Revenant Kingdom’ estará disponible desde el próximo 17 de setiembre para la consola de Nintendo, pero en una edición especial la cual llevará además el nombre de ‘Prince´s Edition’.

Como detalles extra, esta edición especial traerá los contenidos descargables ‘The Adventure Pack’, ‘The Lair of the Lost Lord’ y ‘The Tale of the Timeless Tome’, así como diversos elementos y armas especiales.

Cabe recordar que ‘Ni no Kuni II: Revenant Kingdom’ salió a la venta para PlayStation 4 y PC en el 2018, y que el estudio Ghibli colaboró en el trabajo del mismo.

